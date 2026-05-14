ANSES va a 12 de Octubre y Morea

La jefatura local de ANSES informó que el próximo lunes 18 continuarán los operativos móviles de atención en distintas localidades, «reafirmando el compromiso de seguir acercando el organismo a cada vecino y facilitando el acceso a trámites, consultas y gestiones».

En esta ocasión, el operativo comenzará en la localidad de 12 de Octubre a partir de las 9:30 hasta 11:30 horas. Luego se traslada a Morea donde estará activo de 12 a 14 horas. En ambos casos, el equipo estará dispuesto frente a las delegaciones de cada una de las

Asimismo, ANSES agradeció a los vecinos de Naón y La Niña «por la importante concurrencia y participación durante los últimos operativos realizados, acompañando estas iniciativas que permiten fortalecer la presencia del organismo en cada comunidad».

Se pide a quienes asistan concurrir con puntualidad y presentar su DNI para una mejor organización de la atención.