Quiroga: Lo que dejó la tormenta

El segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Facundo Quiroga, Gustavo Rodríguez, al ser consultado en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) dio detalles de la situación de la localidad luego de la abundante lluvia caída entre lunes 20 y martes 21 de abril: “Fue mucha agua de golpe, en pocas horas y no dieron abasto los desagües. Hoy todavía queda un poco de agua en la entrada al pueblo, paralela a la cancha del Club Atlético Quiroga. Han puesto una bomba ahí para sacar el agua acumulada”.

Además, Rodriguez comentó que «en otros lugares del pueblo ha bajado, pero hay casas que, si bien no tienen el agua adentro de ellas, pero la tienen en el patio. Esta vez hubo agua en calles que, en la gran inundación de 2001 no la habían tenido, es increíble”.

También mencionó que “el año pasado se taparon algunas bocas para que no se venga el agua al pueblo, después cuando vino la seca no las destaparon y creo que en un 90 por ciento se generó ahí el problema”. Interrogado sobre asistencia específica que han tenido que realizar los bomberos quiroguenses manifestó el auxilio a cuatro familias que pertenecen al grupo mencionado anteriormente con el agravante de que “con semejante cantidad de agua caída, tampoco dan abasto las cloacas y rebalsan”.

Conocedores de la situación y con varias inundaciones a cuesta, los Bomberos de Quiroga “estamos siempre preparados”, dice Gustavo Rodríguez y remarca que “el año pasado tuvimos la suerte que en Martínez de Hoz no había llovido como acá y ahora llovió igual o parecido y ese agua se viene para nuestro pueblo” y asimismo fue crítico de la ausencia de agentes de Defensa Civil del municipio el lunes 20 de abril para atender a las familias en emergencia: “No vino nadie” remarca Rodríguez.