Analía Balaudo: «Los intendentes festejan la ineficiencia de un sistema que ellos mismos generaron»

La senadora provincial por La Libertad Avanza (LLA) en la Cuarta Sección Electoral, Analía Balaudo , brindó detalles en el programa ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre el reciente encuentro estratégico en Carlos Casares. La reunión, que congregó a referentes de los 19 distritos de la sección, buscó unificar criterios y diseñar una hoja de ruta común ante un escenario político que exige mayor organización estructural. Del encuentro participaron los concejales nuevejulienses Luis Moos y Sol Ormaechea, bajo la coordinación de Balaudo y el referente seccional Gustavo Bories.

Balaudo destacó la importancia de nivelar el trabajo en una región diversa: «Tenemos distritos con concejales de trayectoria, como en 9 de Julio, mientras que en otros los equipos son muy nuevos y los estamos acompañando para profesionalizar su labor«, explicó.

Ante el argumento de los intendentes sobre la baja en los ingresos, la senadora fue tajante: «Lo venimos advirtiendo hace cuatro años: los aumentos desmedidos de tasas no tienen sentido. Primero, porque sabíamos que la recaudación caería si asfixiaban al contribuyente, y segundo, porque no están prestando los servicios que cobran«. La legisladora hizo especial hincapié en la falta de contraprestación: «Las tasas no son solidarias. Si cobrás por algo, tenés que dar el servicio. El ejemplo más claro es la Red Vial: cobran tasas altísimas y la gente paga por obligación para poder sacar las guías de hacienda, pero no les arreglan los caminos y estos siguen rotos«.

Para la senadora, el sistema actual ha llegado a un límite: «La gente se hartó. Los intendentes se manejan bajo un status quo de ‘cobro y hago lo que quiero porque no pasa nada’, pero hoy la justicia ya está interviniendo en varios lugares. No tiene sentido que festejen convenios con la Provincia para arreglar caminos cuando ya recibían fondos de Ingresos Brutos para eso y no lo hicieron. Festejan la ineficiencia«.

Finalmente, Balaudo confirmó que se encuentra trabajando junto a otros legisladores en una reforma integral de la Ley Orgánica Municipal. «Es una revisión profunda que requiere tiempo y prolijidad para cambiar las reglas de juego y modernizar la gestión de los municipios«, concluyó.