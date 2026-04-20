Cónclave libertario de la Cuarta Sección

La Libertad Avanza llevó a cabo en Carlos Casares un encuentro estratégico de la Cuarta Sección Electoral. La reunión congregó a referentes de los 19 distritos que componen la región, con el objetivo de unificar criterios y diseñar una hoja de ruta común frente a un escenario político que demanda mayor llegada y organización estructural.

El cónclave, del cual participaron Luis Moos y Sol Ormaechea, estuvo encabezado por la senadora provincial Analía Balaudo y el coordinador seccional Gustavo Bories. Ambos dirigentes ofrecieron un análisis detallado de la coyuntura actual, subrayando que el desafío inmediato del espacio no es solo mantener su presencia, sino robustecer la arquitectura organizativa en cada municipio. Durante las deliberaciones, se insistió en que la fortaleza del movimiento dependerá de la capacidad de los equipos locales para articularse de manera fluida con la conducción seccional.

El intercambio de diagnósticos locales permitió a los representantes de los diversos distritos exponer una realidad compartida: la necesidad de traducir las propuestas nacionales en respuestas concretas para las demandas vecinales. Este ejercicio de análisis integral sirvió para identificar problemáticas regionales que atraviesan a la sección, estableciendo la comunicación interna como el motor principal para potenciar el crecimiento del partido en el noroeste de la provincia.

La jornada también puso un énfasis particular en la importancia de lo que los referentes denominaron una «presencia activa y constante». En lugar de depender exclusivamente de la visibilidad mediática, la estrategia acordada apunta al contacto directo y cotidiano con la ciudadanía. Según se desprendió del encuentro, la elaboración de propuestas futuras estará estrictamente ligada a este termómetro social, buscando que la lógica de gestión se construya desde la cercanía con el electorado.

Al cierre del evento, los participantes ratificaron su compromiso de profundizar la unidad de acción en toda la Cuarta Sección. El consenso final apuntó a la construcción de una alternativa política regional sólida, capaz de interpelar a los vecinos a través de una estructura coordinada que trascienda las fronteras de cada municipio y consolide el proyecto territorial de cara a los próximos desafíos electorales.