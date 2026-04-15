Gentile participó de la cumbre del PRO bonaerense

Por Redacción Extra Digital

La Intendente Gentile fue parte de la cumbre del PRO bonaerense en la sede del espacio en la calle Balcarce, en Capital Federal. El encuentro fue encabezado por el flamante presidente, Cristian Ritondo, y los vicepresidentes Soledad Martínez y Pablo Petrecca, además de otros intendentes, legisladores y referentes distritales, más la presencia de Mauricio Macri.

El foco estuvo en el objetivo primordial para el 2027 que es competir por la provincia de Buenos Aires, el gran escenario donde el PRO intentará ser protagonista para lo cual debe lamerse las heridas de su feróz interna que derivó en la salida de figuras del espacio hacia La Libertad Avanza.

La reunión del consejo provincial representó la puesta en marcha de una nueva hoja de ruta bajo la conducción de Cristian Ritondo, el hombre elegido por Mauricio Macri para recuperar el control territorial y la identidad del partido en el distrito más importante del país.

Este movimiento ocurre en un contexto de tensión latente con el gobierno de Javier Milei. Mientras una facción del partido aboga por una fusión total con los libertarios, la nueva cúpula bonaerense ha enviado una señal clara de preservación. El objetivo primordial es que el PRO deje de ser visto como un satélite de La Libertad Avanza y se posicione nuevamente como una fuerza con equipos técnicos propios, experiencia de gestión y una estructura capaz de competir con peso propio.

Para los intendentes y legisladores que integran el espacio este reordenamiento es vital para defender sus territorios de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Más allá de este encuentro, habrá que ver que ocurre en distritos como 9 de Julio, en donde el desgaste después de 10 años al frente está evidenciado en una crisis interna del PRO local y una gestión que tiene en La Libertad Avanza a su principal opositor.