Amenazas en escuelas también en 9 de Julio

Por Redacción Extra Digital
Nueve de Julio no escapó a la oleada de amenazas anónimas que, a raiz del trágico incidente de días atrás en la localidad santafesina de San Cristóbal, se viene replicando en distintos puntos del país y ha puesto en jaque la seguridad de decenas de colegios tanto del ámbito público como del privado. Mensajes intimidantes al estilo “Mañana tiroteo, no vengan”, fueron encontradas escritas en baños y paredes de distintas escuelas del país. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un fenómeno de «efecto contagio» impulsado por un desafío viral en TikTok. Este reto incita a los estudiantes a denunciar situaciones de peligro inexistentes para forzar la evacuación de los edificios y la consiguiente suspensión de las jornadas escolares.
Por Redacción Extra Digital