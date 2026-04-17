Crematorio CEyS: Proyectos ganadores

Este viernes se presentarán oficialmente las propuestas arquitectónicas ganadoras para la construcción del nuevo crematorio en el Parque CEyS, una iniciativa que busca modernizar las prestaciones locales mediante un concurso de ideas que movilizó a profesionales de toda la región.

La convocatoria, realizada de forma conjunta entre la Cooperativa y el Colegio de Arquitectos de 9 de Julio, culminó con la recepción de aproximadamente 40 anteproyectos. Según explicaron las autoridades del Consejo, el objetivo central de esta alianza fue fomentar la creatividad y la planificación técnica para asegurar que la nueva edificación cumpla con los estándares funcionales y estéticos que la comunidad requiere.

Tras un proceso de evaluación que destacó el alto nivel de las presentaciones, el jurado definió los trabajos que obtuvieron el primer y segundo puesto. La presentación de estos diseños marca el inicio de una etapa fundamental para el desarrollo del Parque CEyS, integrando nuevas estructuras al paisaje urbano actual.

La ceremonia de premiación y la exposición de los proyectos seleccionados tendrán lugar este viernes 17 a las 19 horas, en el salón Blanco del palacio municipal. El evento no solo busca galardonar a los arquitectos responsables, sino también permitir que los vecinos conozcan de primera mano cómo se proyecta el crecimiento de los servicios públicos en el corto plazo.