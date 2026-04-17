Escrituras para muchos

La intendente Gentile encabezó el acto de entrega de 512 escrituras a familias del distrito. quienes, de esta manera, lograron finalmente la regularización definitiva de sus hogares tras años de gestiones administrativas.

La mandataria local estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y una comitiva de funcionarios provinciales de la Escribanía General de Gobierno y la Dirección de Personas Jurídicas. Esta entrega masiva abarcó diversas situaciones habitacionales, incluyendo beneficiarios del Instituto de la Vivienda, la Ley de Escrituración Social y el Plan Procrear, entre otros programas estatales.



Durante su intervención, Gentile calificó la jornada como un día festivo y subrayó que la obtención del título de propiedad trasciende el mero trámite burocrático. Para la jefa comunal, este documento representa un pilar de seguridad jurídica que permite a los propietarios acceder a créditos, ofrecer garantías y, fundamentalmente, asegurar el legado patrimonial para las futuras generaciones. Por su parte, la presencia de autoridades bonaerenses reforzó la importancia de la articulación política entre el municipio y la provincia para resolver demandas históricas. El evento significó el acceso al derecho a la vivienda propia para más de quinientas familias nuevejulienses.