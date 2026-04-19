Los salarios registrados iniciaron 2026 con una nueva pérdida de poder adquisitivo, en un contexto en el que la desaceleración inflacionaria no logra traducirse en una recomposición real de los ingresos. De acuerdo con el INDEC, en febrero el índice de salarios creció 1,8% mensual, por debajo del 2,9% de inflación. Esta dinámica consolida una brecha que también se observa en la medición acumulada.

En el primer bimestre, los salarios del sector privado registrado aumentaron 3,7%, mientras que los del sector público lo hicieron un 4,2%. En ambos casos, los incrementos quedaron por debajo del 5,9% acumulado por el nivel general de precios en el mismo período. El desagregado por sectores muestra heterogeneidad en la dinámica de ingresos. En febrero, los salarios privados registrados subieron 1,6%, mientras que los públicos avanzaron 2,3%. Sin embargo, ninguno de los segmentos logró compensar la variación del IPC.

Dentro del sector público se observa, además, una divergencia significativa entre jurisdicciones. Los salarios de la administración nacional registraron en febrero una suba de 0,6%, frente al 2,9% correspondiente a los niveles provinciales. En el acumulado del primer bimestre, los aumentos fueron de 2,7% y 4,7%, respectivamente. En términos anualizados, la brecha entre ingresos y precios se amplía. La inflación se ubica en una tasa equivalente al 41,3%, mientras que los salarios privados registrados crecen a un ritmo del 24,4% y los públicos nacionales al 17,4%. Esta diferencia refleja un rezago significativo en la actualización de ingresos frente a la nominalidad de la economía.

La comparación interanual refuerza esta tendencia. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, los salarios registrados aumentaron 27,5%, por debajo del 33,1% de inflación acumulada. En el interior de esta medición, los salarios privados crecieron 27,6% y los públicos 27,4%, con una marcada dispersión entre los niveles nacional (21,3%) y provincial (30,3%).

El comportamiento de los salarios no registrados presenta una dinámica diferenciada. Según el INDEC, este segmento registró en febrero un incremento del 4,6%, con una suba acumulada del 9,2% en el bimestre y del 75,1% interanual. No obstante, estos datos deben interpretarse con cautela debido a rezagos metodológicos en su estimación, basados en información proveniente de la EPH con desfase temporal.

En este marco, la evolución de los ingresos muestra que la nominalidad de los salarios continúa ajustando por detrás de los precios, incluso en un escenario de menor ritmo inflacionario. La corrección de este desfasaje aparece como una condición necesaria para sostener la recuperación del consumo y estabilizar la dinámica del ingreso real en los próximos meses.