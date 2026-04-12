Compras récord del Banco Central

El fuerte ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central en las últimas semanas ofrece una señal que, en una lectura inicial, podría interpretarse como un avance significativo en la recomposición del frente externo. Sin embargo, un análisis más detenido sugiere que esa dinámica convive con desequilibrios que aún no han sido plenamente resueltos y que condicionan la estabilidad cambiaria de mediano plazo.

El volumen adquirido —impulsado en buena medida por la liquidación de la cosecha gruesa— encuentra su principal explicación en factores coyunturales. Por un lado, el ingreso extraordinario de dólares del sector agroexportador; por otro, una demanda contenida de divisas, vinculada a la contracción de las importaciones en un contexto de actividad económica debilitada. Esta combinación, si bien favorable en términos de acumulación, no necesariamente refleja un proceso estructural de fortalecimiento del balance externo.

En ese sentido, la persistencia de salidas de divisas para atesoramiento introduce un elemento central de análisis. Aun bajo un esquema de mayores controles cambiarios, la dolarización de portafolios continúa siendo una constante, lo que sugiere que las expectativas de los agentes económicos respecto de la estabilidad del peso no se han consolidado plenamente. Este comportamiento, habitual en períodos de incertidumbre, limita el impacto neto de las compras del Banco Central sobre las reservas internacionales.

A ello se suma la necesidad de evitar que la adquisición de divisas derive en una expansión monetaria no deseada. La estrategia oficial de esterilización, mediante la colocación de deuda por parte del Tesoro, traslada parte del esfuerzo hacia el frente financiero. Este mecanismo, si bien permite sostener el control sobre la liquidez, implica mayores exigencias en términos de tasas de interés y financiamiento, con efectos potenciales sobre el crédito y la actividad económica.

Otro aspecto relevante es la evolución del tipo de cambio real. La estabilidad nominal del dólar, en un contexto de inflación aún elevada, tiende a generar una apreciación que, de prolongarse, podría afectar la competitividad de los sectores transables. Este fenómeno ha sido históricamente un punto de tensión en los programas de estabilización, en tanto condiciona tanto el desempeño exportador como la sostenibilidad del equilibrio externo.

En paralelo, el frente fiscal continúa mostrando señales de exigencia. La caída real de la recaudación y las crecientes demandas sobre el gasto público configuran un escenario en el que la coordinación entre política monetaria y fiscal adquiere un rol determinante. La necesidad de absorber liquidez mediante colocaciones de deuda, en este contexto, refuerza la interdependencia entre ambos frentes.

Por último, la dinámica del crédito y del consumo agrega un matiz adicional. Con niveles de endeudamiento elevados en los hogares y una demanda interna aún débil, la capacidad de reactivación económica aparece limitada. Esto plantea un dilema para la política económica: sostener la desinflación con un sesgo contractivo o habilitar una mayor expansión con el riesgo de reavivar presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

En síntesis, las compras récord del Banco Central constituyen un dato relevante, pero no concluyente. Reflejan una mejora en las condiciones de corto plazo, aunque sostenida sobre fundamentos que aún presentan fragilidades. La evolución de estas variables en los próximos meses será clave para determinar si el proceso de acumulación de reservas logra consolidarse como un pilar de estabilidad o si, por el contrario, se revela como un equilibrio transitorio dentro de un esquema más amplio de tensiones latentes.