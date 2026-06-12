Caso Unsain: comunicado oficial en redes y ausencia de autocrítica

Por Redacción Extra Digital

Ante la salida del ahora ex (y efimero) Director de Gestión Ambiental, Marcelo Unsain, la Municipalidad de 9 de Julio emitió un comunicado en sus redes en el cual «informa que el Director de Gestión Ambiental, Marcelo Unsain, ha presentado su renuncia al cargo que desempeñaba, decisión que ha sido aceptada por la Intendente Municipal. Lamentamos profundamente esta situación, ya que se trata de una persona con la formación, experiencia y compromiso necesario para cumplir las responsabilidades que le fueron encomendadas.

Esta decisión fue motivada por la permanente campaña de hostigamiento, agravios y cuestionamientos impulsados por sectores que eligieron centrar su accionar en ataques personales antes que en el debate serio de las políticas públicas.

Estas conductas afectaron directamente su tranquilidad personal, su salud y el buen desempeño de sus funciones. Pretender imponer una condena social perpetua, aun después de haber cumplido con la resolución judicial, constituye una práctica antidemocrática, discriminatoria y contraria a los valores de una sociedad que cree en la reinserción y en las segundas oportunidades. La Intendente no está dispuesta a permitir que la salud y la integridad de quienes trabajan al servicio de la comunidad sean puestas en riesgo como consecuencia de estas prácticas. Es por ello que decidió aceptar la renuncia presentada por Unsain. Agradecemos a Marcelo su compromiso y dedicación«.

Con este comunicado la gestión Gentile, una vez más, pone la culpa en el otro, exponiendo la nula capacidad de autocrítica, navegando entre el capricho y la distancia prudencial que suele exhibir en estas situaciones incómodas autoinflingidas. Nótese que, en todos estos días en el cual el tema estuvo en la agenda pública, el respaldo oficial a Unsain brilló por su ausencia y, con la suerte echada, se eligió un frio, distante e impersonal comunicado en redes marcando que la culpa de todo lo que pasa siempre es de otro.