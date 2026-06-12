Colorida jornada de educación vial para escolares

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, el municipio junto con la ONG Estrellas Amarillas, realizaron la anunciada jornada de concientización para alumnos de primaria para fomentar el respeto a las normas de tránsito. El lugar fue la plaza Belgrano y la calle Libertad frente al Palacio Municipal, donde se centró en un circuito vial interactivo donde los estudiantes de nivel primario se convirtieron en los protagonistas. Equipados con bicicletas y cascos de seguridad, los niños navegaron un circuito que reproducía la señalización urbana real y contaba con un semáforo pedagógico. A través del juego, los alumnos incorporaron nociones fundamentales sobre el comportamiento responsable en la vía pública.



En paralelo, los adultos que se acercaron al lugar recibieron material informativo sobre prevención y asesoramiento técnico respecto a los trámites para las licencias de conducir. La intendete Gentile recorrió las instalaciones acompañada por miembros de su gabinete y autoridades educativas locales, lideradas por la inspectora jefe distrital, Gabriela Tiani. Entre ambas se produjo un pintoresco «paso de comedia» a la hora del ajuste del casco de Tiani que al parecer, la intendente habria apretado demasiado. La Inspectora Jefa se animó a hacer el circuito a bordo de una de las 25 «kici-cletas» (lucen el color oficial de la gestión provincial) que semanas atrás la gobernación bonaerense obsequió al municipio. Gentile no se animó.

Las autoridades confirmaron que el programa se trasladará el próximo miércoles 17 de junio a Quiroga, y concluirán el miércoles 24 de junio en Dudignac, expandiendo así el alcance de esta red de concientización.