La inflación de marzo también fue para arriba

La inflación registró un nuevo repunte, consolidando una tendencia al alza que ya se extiende por casi un año. Ayer martes, el INDEC publicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se situó en el 3,4%, marcando el décimo mes consecutivo de aumento.

Este incremento sitúa la inflación acumulada del primer trimestre del año en un 9,4%, mientras que la variación interanual ha escalado hasta el 32,6%. Las cifras confirman las advertencias previas del Ministerio de Economía, que ya anticipaba un número superior al 3% debido a factores estacionales y choques externos.

El comportamiento de los precios durante el tercer mes del año estuvo fuertemente condicionado por tres pilares:

Educación: Con un aumento del 12,1%, fue el rubro de mayor incidencia debido al inicio del ciclo lectivo y el ajuste en las cuotas de colegios privados y materiales escolares.

Transporte y Energía: El sector registró un alza del 4,1%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Este fenómeno es una consecuencia directa de la subida del precio internacional del petróleo, afectada por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente.

Precios Regulados: Los ajustes en las tarifas de servicios públicos, como electricidad y agua, continuaron presionando el índice general con una subida del 5,1% en esta categoría.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el actual escenario como un «proceso de corrección de precios relativos» y atribuyó parte del salto de marzo a un choque externo temporal por la guerra en Medio Oriente. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que, una vez absorbidos estos impactos, la economía entrará en una fase de desinflación más marcada en los próximos meses.

Por su parte, los mercados financieros reaccionaron con cautela. El índice S&P Merval registró caídas ante la confirmación de que la inflación es más persistente de lo proyectado originalmente por algunos analistas privados, mientras que el riesgo país mostró una leve tendencia a la baja, estabilizándose cerca de los 525 puntos básicos.

El desafío para el gobierno en el corto plazo será romper la inercia de estos diez meses consecutivos de subas, en un contexto donde el consumo muestra señales de fatiga y la clase media enfrenta el impacto pleno de la actualización de las tarifas de servicios esenciales.