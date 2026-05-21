El campo como ancla



La agroindustria argentina atraviesa un momento de mayor optimismo. La Bolsa de Comercio de Rosario revisó al alza sus proyecciones de liquidación de divisas para 2026 y estimó ingresos por 36.111 millones de dólares, impulsados por una mejora en la producción de soja y maíz y por un escenario internacional más favorable. La cifra representa 800 millones de dólares más que la estimación del mes anterior y ubicaría al año en curso como el segundo registro más alto de la historia del sector, detrás de los 44.000 millones liquidados en 2022.

La revisión al alza de las proyecciones responde a dos factores que confluyeron en el mismo sentido. Por un lado, las condiciones productivas resultaron más favorables de lo esperado. Las cosechas de soja y maíz de la campaña 2025/2026 superaron las estimaciones previas, lo que amplió el volumen disponible para exportación y, con él, la base sobre la cual se calculan los ingresos de divisas.

Por otro lado, el escenario internacional experimentó un cambio de señal relevante. El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China generó un movimiento ascendente en los precios de los principales commodities agrícolas, con la soja como protagonista central. Según precisó Luis Machado, periodista especializado en agronegocios de Editorial Perfil, el entendimiento entre Washington y Beijing incluye ventas estadounidenses de productos agropecuarios por 17.000 millones de dólares, con la oleaginosa como uno de los rubros de mayor peso dentro del acuerdo.

La reacción del mercado fue inmediata. Los precios de soja y maíz registraron subas notorias en las jornadas posteriores al anuncio, aunque luego experimentaron una corrección moderada de entre uno y dos dólares, lo que indica que parte del impacto del acuerdo ya había sido descontado por los operadores. La relevancia de estas proyecciones excede al sector agropecuario. En una economía que atraviesa restricciones en su cuenta corriente y que requiere divisas para sostener el programa de estabilización en curso, el ingreso de exportaciones del agro opera como uno de los principales amortiguadores externos.



Una liquidación cercana a los 36.000 millones de dólares representaría un aporte sustancial a las reservas del Banco Central, con efectos directos sobre la capacidad del sistema financiero para sostener el tipo de cambio y honrar compromisos externos. La magnitud del número, sin embargo, debe leerse con cautela: el ritmo efectivo de liquidación dependerá de las decisiones de los productores respecto al momento de venta, variable que históricamente ha respondido tanto a incentivos cambiarios como a expectativas de política económica.

El escenario actual combina, por primera vez en varios ciclos, buenas condiciones productivas con precios internacionales en recuperación. Si esa convergencia se sostiene en los próximos meses, el agro podría aportar un margen de alivio significativo a una economía que todavía no ha resuelto sus desequilibrios estructurales.