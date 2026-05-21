Gentile visitó localidades

La intendente municipal María José Gentile recorrió las localidades de El Provincial, Norumbega y 12 de Octubre. Lo hizo acompañada por la directora de Delegaciones, Romina Carballo, la jefa comunal encabezó una serie de encuentros institucionales y vecinales con el propósito de supervisar el avance de las obras públicas locales y atender de primera mano las principales demandas de las comunidades del interior del distrito.

La recorrida comenzó en El Provincial, donde Gentile, junto a la delegada Candela Esparano, visitó el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Ambas dialogaron con los residentes sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y evaluaron de manera conjunta una serie de proyectos comunitarios planificados para la zona.

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó a Norumbega. En este punto, la agenda comunal sumó un fuerte componente educativo con una visita a la Escuela Primaria N° 6 «Arturo R. Yeomans». Allí, la intendente mantuvo un espacio de debate con el cuerpo docente para analizar la realidad del establecimiento, las necesidades de la infraestructura escolar y la actualidad pedagógica de los alumnos de la región.

El itinerario concluyó en la localidad de 12 de Octubre, donde Gentile mantuvo una reunión técnica con el delegado Héctor Figueroa. Durante el encuentro, se realizó un balance sobre la prestación de los servicios municipales vigentes y se coordinó el cronograma de futuras acciones de gestión, orientadas a consolidar mejoras estructurales en la calidad de vida de los habitantes del sector rural.