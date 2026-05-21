Buscá frazadas : Media sanción para la ampliación de «Zona Fría»

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca revertir la ampliación del beneficio tarifario por «Zona Fría». De ratificarse la medida en el Senado, miles de usuarios residenciales en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires y otras 14 jurisdicciones sufrirán incrementos sensibles en sus próximas facturas.

La iniciativa oficialista, que obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, tiene como objetivo central reducir el gasto del Estado. Desde el plano fiscal, las autoridades sostienen que el esquema actual resulta económicamente inviable, al demandar partidas de subsidios superiores a los 400 millones de dólares anuales.



El propósito del proyecto es dar marcha atrás con las modificaciones introducidas en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, cuando una reforma legislativa multiplicó exponencialmente el padrón de beneficiarios. Con aquel cambio, el universo de hogares cubiertos en todo el país saltó de 800.000 a más de cuatro millones, incorporando de manera automática a vastos sectores del territorio bonaerense bajo el amparo de descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas natural.

De convertirse en ley, el beneficio automático volverá a restringirse estrictamente a sus regiones geográficas originales creadas en 2001, caracterizadas por climas extremos, tales como la Patagonia, la Puna y Malargüe en Mendoza. Para el resto de las zonas que habían sido incorporadas en la ampliación de 2021, entre ellas los municipios de la provincia de Buenos Aires, el subsidio automático quedará completamente eliminado. A partir de la sanción definitiva, únicamente podrán conservar una bonificación del 30% aquellos usuarios que logren acreditar de manera formal una situación de vulnerabilidad económica.

La inminente quita del beneficio ha despertado un fuerte rechazo político y social en el interior bonaerense, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas. Desde la oposición y organismos como la Defensoría del Pueblo provincial advierten que el recorte impactará de lleno en grandes conglomerados urbanos y ciudades turísticas clave como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Necochea, Cañuelas y el Partido de La Costa. Voces críticas señalan que, en estas localidades, el consumo energético durante el invierno no representa una variable flexible, sino una necesidad estructural básica para las familias. El futuro de la iniciativa y el impacto final en los bolsillos de los consumidores dependen ahora exclusivamente del debate que se lleve a cabo en el Senado de la Nación, donde las provincias afectadas buscarán renegociar el alcance de la norma.