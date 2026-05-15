La Suipachense más cerca de reabrir sus puertas

Tras nueve meses de silencio y una profunda incertidumbre que mantuvo en vilo a toda una comunidad, la histórica empresa láctea La Suipachense se prepara para reabrir sus puertas. El conflicto, que dejó a decenas de familias sin sustento y generó un persistente acampe en las puertas de la fábrica, ha encontrado una vía de resolución gracias a una reciente decisión judicial.

El juez a cargo del concurso de acreedores autorizó a la sindicatura a firmar un contrato de alquiler con la firma Compañía Láctea Suipacha S.A., la única oferente en el proceso de licitación. Este acuerdo no solo contempla el uso de la planta industrial y su maquinaria, sino también el derecho sobre las marcas comerciales de la firma, un activo vital para recuperar el posicionamiento en el mercado lácteo argentino.

La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y cautela durante una asamblea en el mismo lugar donde los trabajadores mantuvieron su protesta desde agosto del año pasado. Juan Luis Mancini, intendente de Suipacha, acompañó el anuncio pidiendo prudencia, aunque reconoció que se trata de un paso decisivo. Según el mandatario local, aunque la puesta en marcha no será inmediata, la resolución marca el inicio del fin de un conflicto que amenazaba con borrar del mapa a una de las instituciones económicas más emblemáticas del municipio. El fallo judicial subraya la relevancia social de la empresa, destacando que su reactivación es fundamental para preservar las fuentes de trabajo y sostener el dinamismo comercial de la zona. Durante los meses de inactividad, la articulación entre el municipio, el gremio y la justicia fue constante, buscando evitar el desmantelamiento de la unidad productiva.

Para los trabajadores, liderados por referentes gremiales como Cristian Fenoglio, la autorización de alquiler representa la victoria de una resistencia que duró casi tres trimestres. Con la mirada puesta en los próximos meses, la expectativa ahora se centra en el cronograma de reincorporaciones y en el plan de producción que la nueva firma arrendataria implementará para devolverle a Suipacha su histórico motor industrial.