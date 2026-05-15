Las miradas de Inés Estévez

Inés Estévez pasó por Tarde para todo (Supernova FM 97.9) en la previa de su llegada a 9 de Julio con «El hombre inesperado», la obra que protagoniza – y dirige- junto a Germán Palacios y que presentarán este sábado 16 a las 21 horas en el Prado Español.

En una charla muy relajada, repasó sus más de 40 años de carrera, compartiendo anécdotas, experiencias y también su mirada sobre el presente de la ficción, tanto en la televisión como en las plataformas. Además, habló de su recorrid por el teatro, el cine y la tele, en una entrevista cercana y distendida, permitió conocer un poco más a la persona detrás de la artista.