América festeja sus 122 años con todo

La ciudad de América, cabecera del partido de Rivadavia, celebra este fin de semana su 122° aniversario. La Municipalidad ha diseñado un cronograma extenso que va desde el 16 hasta el 18 de mayo, combinando actos protocolares, inauguraciones de infraestructura y festivales populares.

El inicio formal de las festividades tendrá lugar el sábado por la mañana en la Plaza Colón, donde se llevará a cabo el acto oficial a las 10:00. Tras la ceremonia, el Museo Histórico de Rivadavia abrirá sus puertas para presentar una nueva muestra artística. La jornada vespertina del sábado estará marcada por un avance institucional relevante: la inauguración del Centro Municipal de Monitoreo en el Anexo Municipal, una obra clave orientada a reforzar la seguridad urbana en todo el distrito. La noche cerrará con un despliegue musical de gala en el Cine Teatro Español, a cargo de la Big Band de la Escuela Municipal de Música de Trenque Lauquen.

El domingo, el epicentro de la celebración se trasladará al predio Galpón Cultura + Deportes a partir de las 14:00. Este espacio albergará una feria de emprendedores y un patio gastronómico, acompañados por una programación musical que busca integrar a toda la familia. Artistas como Chiro y Nati, Los Herederos de Juan Carlos, La Polvareda y Kaiser Carabela serán los encargados de animar el escenario principal en un ambiente de recreación al aire libre.

Finalmente, el lunes 18 de mayo concluirán los festejos con una propuesta literaria y lúdica en la Biblioteca Municipal. El ciclo RecreArte presentará una edición especial con Panadero a las 17:30, cerrando así tres días dedicados a la identidad y el encuentro comunitario. Las autoridades locales han hecho extensiva la invitación no solo a los residentes de América, sino también a los vecinos de toda la región para sumarse a este nuevo aniversario.