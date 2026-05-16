PBA: Los espacios ya están en modo campaña

La provincia de Buenos Aires es el epicentro de una profunda reconfiguración política donde las principales fuerzas del país buscan definir su identidad y liderazgo de cara a los próximos desafíos electorales. Ya no lo pueden ocultar. En un escenario marcado por la polarización, tanto el Pro, como el peronismo y La Libertad Avanza han acelerado sus movimientos estratégicos en el territorio bonaerense.

Macri y el relanzamiento del Pro bonaerense

Mauricio Macri ha decidido retomar un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires con un movimiento que muchos analistas interpretan como un desafío directo a la hegemonía de Javier Milei en el espectro de la centroderecha. El expresidente busca normalizar y fortalecer la estructura del Pro en el principal distrito electoral del país, enviando un mensaje claro de autonomía frente al gobierno nacional. En un nuevo cónclave realizado en Vicente López, el ex presidente juega a deambular entre acercarse pero no tanto con el gobierno de Milei. Este relanzamiento no solo apunta a contener la fuga de dirigentes hacia las filas libertarias, sino también a consolidar una alternativa que conserve la identidad original del partido frente a las políticas de la Casa Rosada.

Kicillof y el clamor por el liderazgo peronista

Por otro lado, el gobernador Axel Kicillof encabezó el lanzamiento de un nuevo espacio de Mujeres y Diversidades, un acto que trascendió la gestión institucional para convertirse en una plataforma de posicionamiento político. En medio de consignas que exigen la libertad de Cristina Kirchner y un creciente clamor por su propia proyección presidencial, Kicillof intenta nuclear a los sectores más dinámicos del peronismo bonaerense. El evento subrayó la intención del gobernador de liderar la resistencia a las políticas nacionales, consolidando una base de apoyo social y política que trasciende las fronteras de la provincia.

La Libertad Avanza y la estrategia territorial

En respuesta a estos movimientos, La Libertad Avanza prepara una ambiciosa avanzada territorial mediante la organización de «Cabildos Abiertos» en los 135 municipios de la provincia. Esta iniciativa busca institucionalizar el apoyo popular que llevó a Javier Milei a la presidencia, construyendo una estructura propia que no dependa de alianzas externas. El objetivo de la fuerza libertaria es disputar cada distrito bonaerense, desafiando a las estructuras tradicionales del peronismo y del Pro en sus propios territorios y consolidando una presencia territorial que sea capaz de sostener el proyecto oficialista en el largo plazo.