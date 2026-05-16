Hockey: Varias jugadoras de Atlético a las preselecciones regionales

El Club Atlético 9 de Julio anunció la convocatoria de un numeroso grupo de sus jugadoras para integrar las preselecciones de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Como parte de su preparación, el combinado regional disputará este domingo una serie de partidos amistosos frente a los representativos de la Asociación del Noroeste en la ciudad de Pehuajó.

La nómina de convocadas abarca diferentes categorías formativas. En la división Sub 14, las jugadoras seleccionadas son Mora Delgado, Matilde Vanina, Sara Tello, Sara Chiesa, Isabela Dalochio y Clara Romero. Por su parte, la categoría Sub 16 cuenta con la citación de Alma Rabenna, Indiana Abelairas, Isabella D’Elia, Francisca Zúñiga Pirez, Inés Ibarra, Emilia Ugalde, Maite Avendaño y Josefina Miranda, mientras que Camila Simonelli representa a la institución en la categoría Sub 19.

Desde la comisión directiva del club expresaron su satisfacción por mantener, un año más, una fuerte presencia en los combinados regionales. Las autoridades de la entidad destacaron que, independientemente de quiénes conformen la lista definitiva para los torneos oficiales, todas las jugadoras convocadas han demostrado estar al nivel de la exigencia competitiva.

Un aspecto clave de este proceso es que todas las seleccionadas se encuentran en su segundo año dentro de sus respectivas categorías, un factor que busca respetar los tiempos de maduración y el proceso formativo de las deportistas. Debido a este compromiso regional y a la cantidad de jugadoras afectadas, este fin de semana no se disputarán partidos correspondientes al torneo local.