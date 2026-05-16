Nuevo esquema de subsidios para la compra de gas envasado

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Nueve de Julio anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de asistencia económica destinado a los hogares en situación de vulnerabilidad que dependen del gas envasado. Este mecanismo reemplaza de forma definitiva al anterior Programa Hogar.

De acuerdo con la información oficial, el beneficio está dirigido exclusivamente a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural. Para recibir la ayuda, los usuarios deben cumplir con los criterios de vulnerabilidad vigentes y estar inscritos de manera obligatoria en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), ya que quienes no figuren en este padrón quedarán excluidos del beneficio.

A diferencia del sistema anterior, el nuevo esquema operará mediante un reintegro directo tras efectuar la transacción. Las autoridades aclararon que la compra deberá realizarse de forma digital utilizando las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluyendo las tarjetas y cuentas de todos los bancos adheridos a esta última plataforma de pagos.

En cuanto a la cobertura, el programa prevé un tope de hasta dos garrafas mensuales durante el período invernal, que comprende los meses de abril a septiembre, mientras que entre octubre y marzo el subsidio se reducirá a una garrafa por mes. El monto estipulado para la bonificación se fijó en $9.593 por cada unidad adquirida.

Para asegurar la continuidad del beneficio, la OMIC recordó que todos los antiguos beneficiarios del Programa Hogar deben realizar la nueva inscripción en el RESEF. El trámite se puede gestionar de manera virtual a través del portal oficial Argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina. Para resolver dudas o solicitar asesoramiento personalizado, los vecinos pueden acercarse a la sede de la OMIC en Libertad Nº 934 o comunicarse al teléfono 2317-610000, interno 160.