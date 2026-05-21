El basural: el desafío inmediato

“Vivo al lado del basural”, dice Rubén Banchero en su testimonio claro y crudo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y agrega: “El basural está colapsado y ya no hay más lugar; la basura llega hasta mi casa y convivimos con humo, plagas y olores insoportables”. Y relata el recorrido de su vida, siempre cerca del predio que se fue convirtiendo poco a poco en su martirio y en el de otros vecinos: “Llevo toda la vida en esta quinta y nunca imaginé que la situación llegaría a este extremo. Nadie de la municipalidad se acercó a ayudarnos, ni siquiera cuando el fuego afectó mi terreno; además, hay mucha gente que vive del basural y la basura se acumula incluso en la calle frente a mi alambrado”.

La mugre del basural “se acumula en la calle frente a mi quinta” dice Banchero, con calma y un dejo de resignación: “cuando hablé con funcionarios para explicar la situación, vinieron a limpiar solo un par de horas y sigue todo igual. Los animales y los vecinos estamos perjudicados, el humo y el riesgo de incendio son constantes porque la basura sigue prendido fuego por dentro”. La fragilidad de la situación habla por sí sola.

Los basurales a cielo abierto, como el de 9 de Julio siguen siendo sitios donde se disponen residuos sólidos sin control ni medidas de protección ambiental, representando un grave riesgo para la salud y el medio ambiente. Nada que no se conozca. Nada que no se haya dicho. Si bien el manejo de los residuos es responsabilidad de los municipios, y éste lo es, la magnitud de este problema requiere un abordaje integral y coordinado a nivel nacional. Pero, parece que el país no está en condiciones de coordinar y manejar acertadamente un problema como este. La falta de medidas de protección también favorece la proliferación de plagas y vectores de enfermedades, lo que pone en riesgo la salud de las personas que viven cerca de estos lugares, como es el caso de Rubén Banchero y otros. Las imágenes ilustran sobre un problema que lejos de desaparecer o solucionarse cada día se agrava más.



“Hablé con las autoridades, pero no dieron soluciones», remarcó el vecino, «si llueve, los camiones no pueden entrar y tiran la basura en la calle, cada vez más cerca de la ciudad y de los vecinos. Urge buscar otra alternativa para el basural antes de que ocurra una desgracia mayor”.