Jubilados Municipales: «Criticamos la falta de decisión y claridad en la gestión salarial del municipio»



Loli Apráiz Adriana Segovia

Las representantes del colectivo de Jubilados y Pensionados Municipales Autoconvocadas, Dolores «Loli» Apraiz y Adriana Segovia ratificaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) lo expresado en sendas notas a la Intendenta Municipal María José Gentile y al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín.

Allí dejaban claro que era un llamado de atención ante las decisiones tomadas desde el Departamento Ejecutivo y desde el HCD que afectan directamente a ese colectivo: “Nuestros aumentos dependen de los incrementos salariales de los activos. Si no suben, a nosotros tampoco. Tras la fuerte devaluación de diciembre 2023, nuestro poder adquisitivo cayó mucho y comenzamos a autoconvocarnos porque no tenemos representación gremial ni participación institucional. Los bonos municipales no solucionan el problema porque son discrecionales y no impactan en otros conceptos salariales”.

Y fueron contundentes al decir que “criticamos la falta de decisión y claridad en la gestión salarial del municipio, especialmente en relación a los aumentos y sobresueldos de los trabajadores. La derogación de una ordenanza clave y la comunicación deficiente al Instituto de Previsión Social (IPS) generaron confusión y perjuicios, ya que los aumentos pautados no se pagaron y se realizaron descuentos inesperados a los empleados. Esto ha provocado malestar y problemas en la rendición de cuentas actual”.

Apraiz y Segovia agregaron que ”nosotros, alertamos durante todo el año 2024 y 2025, que si se continuaba institucionalizando la política de ‘actualizar salario’ abonando ocasionalmente bonificaciones no remunerativas y postergando, en el mejor de los casos, 90 días la incorporación de esos magro porcentuales a los salarios básicos, quienes fueran ingresando al sistema previsional del IPS se iban a encontrar con una caja desfinanciada, menos aumento y menos aportes, y menos posibilidad de tener una jubilación digna o sea las y los futuros jubiladas y jubilados”.

El decreto de emergencia hídrica solo formalizó problemas salariales y laborales que “venían agravándose desde 2023, por decisiones improvisadas y falta de escucha a nuestras advertencias. Ahora, los jubilados y pensionados municipales de 9 de Julio le debemos al IPS, que descontará hasta el 20% de nuestros haberes mensuales para saldar la deuda”.

“Frente a muchas veces el silencio y la no recepción por parte del Ejecutivo municipal de algo que nosotros venimos anticipando que iba a suceder, y que, lamentablemente, se confirmó, en el año 2024, cuando los primeros meses de gestión de la intendenta Gentile vimos que se consolidaba como una modalidad de política salarial el pago de bonos, que para nosotros son algún tipo de bonificación”.

¿Por qué los jubilados y pensionados municipales son deudores del IPS ?: “Porque percibimos en el mes de diciembre de 2025 y en los meses de enero, febrero, marzo, un haber sobre un monto básico del trabajador en actividad que no corresponde porque el municipio había derogado la ordenanza en junio, y eso el IPS nunca lo pudo registrar por el desorden, la desprolijidad, la impericia, la improvisación del municipio. Todo lo que pasa todos los días, cada vez que vamos a una sesión, y los tratamientos son sobre tablas de los aumentos salariales, no se sabe si son bonos remunerativos o no remunerativos. Entonces, ahora estamos los jubilados y pensionados municipales pagando las consecuencias del desastre de lo que se ha hecho con la política salarial, y nadie nos da soluciones. El decreto de emergencia hídrica solo formalizó problemas salariales y laborales que venían agravándose desde 2023, por decisiones improvisadas y falta de escucha a nuestras advertencias. Ahora, los jubilados y pensionados municipales de 9 de Julio debemos al Instituto de Previsión Social, que descontará hasta el 20% de nuestros haberes mensuales para saldar la deuda”.

“Es urgente -dicen ratificando lo expresado en la nota a la intendenta- la apertura de un espacio de trabajo que incluya a todas y todos quienes estamos directamente vinculados con las decisiones sobre las condiciones salariales municipales. Quienes hoy pertenecemos al sector de trabajadores jubilados tenemos y queremos ser parte de la mejora de las condiciones materiales de cada una de los trabajadores activos y pasivos de esta administración municipal”. Finalmente aclararon que la carta dirigida al presidente del HCD tiene por objetivo lograr lo que allí se solicita: el otorgamiento del uso de la Banca Ciudadana, normada por la Ordenanza Municipal 6243, para exponer las cuestiones señaladas.