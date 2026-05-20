Basquet: Las inferiores de Atlético jugaron en Chivilcoy

El Club Atlético visitó el pasado sábado las instalaciones del Club Argentino en una nueva fecha del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy. La jornada estuvo limitada a las tres categorías menores de la tira, debido a que el conjunto local no presenta la división Juveniles, categoría en la que la institución de Nueve de Julio ostenta actualmente una destacada cuarta posición en la tabla general.

En los compromisos correspondientes a Infantiles y Cadetes, el dominio de los equipos chivilcoyanos fue absoluto. Argentino hizo valer su localía y la jerarquía de sus planteles para imponerse con autoridad ante los visitantes, un resultado que en el caso de la división Cadetes ratifica el porqué de su liderazgo en la cima de las posiciones del campeonato.

La gran historia de la tarde se vivió en el encuentro de Minibásquet, una categoría de carácter mixto y formativo regulada por un reglamento especial que garantiza el mismo tiempo de juego para todos los niños de 12 años. Esta rotación obligatoria provocó un desarrollo cambiante y con picos de rendimiento muy dispares según las formaciones que cada entrenador ponía en cancha, desembocando en un último cuarto de alta tensión dramática.

En los segundos finales, el marcador se convirtió en una moneda al aire. Atlético ganaba por la mínima, 49 a 48, cuando un doble de Argentino revirtió momentáneamente el liderazgo. La respuesta de los nuevejulienses no se hizo esperar: una conversión de Katalina Puntieri volvió a poner al frente a la visita por 50 a 49. Sin embargo, a falta de apenas 40 segundos para el cierre, los locales dispusieron de dos tiros libres. Pese a la enorme presión y a la lógica irregularidad de la efectividad a esa edad, el ejecutante local mostró una notable templanza, encestó ambos lanzamientos y selló el definitivo 51 a 50 a favor de Argentino.

A pesar de la ajustada derrota, la actuación del equipo dirigido por Andrés Pastori, asistido por Juan Pablo Merico, dejó un balance sumamente positivo por el nivel de juego mostrado. La plantilla de Nueve de Julio estuvo integrada por Federico Merico, máximo anotador del equipo con 15 puntos, seguido por la efectividad de Bautista Más y O. Riopedre con 8 tantos cada uno, Máximo Rivas con 7, Katalina Puntieri con 6, L. Bentancurt con 3, además de los aportes de T. Giretti y I. Allegretti con 2 unidades cada uno, completándose la delegación con F. Rizzo, M. Boufflet, I. Panasiuk y T. Olano.