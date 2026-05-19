Ignacio Lacarra: «Disfrutamos este momento»

Capitàn y emblema de Club Naón, además de haber marcado uno de los goles de la victoria frente a Once Tigre, en el partido de ida, en una de las semifinales del Torneo de fútbol local, de cara a un lugar en la final del torneo. En diálogo con «Supernova Deportivo» expresó que «lo vivimos con mucha intensidad» y consideró que «estuvimos muy contrados los 90 minutos y esa fue la clave. Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos«.

De cara al partido de vuelta en naón el próximo domingo, Lacarra expresó que «a esta altura tratamos de llegar bien al partido.

sacamos un buen resultado frente a un equipo muy peligroso. Tenemos que estar concentrados y mantener el arco en cero«. También mencionó que equiparan lo físico con la experiencia. Pero el capitán de Naón sabe que el equipo es protagonista de un momento lindo para el club porque «siempre nos toco pelear de abajo, asi que ahora disfrutamos el momento que estamos pasando«.