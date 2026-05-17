Pedido de informes por números de «Sazón»

La concejal María Elena Defunchio (Unión por la Patria) amplió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles no conocidos de la fiesta de ‘Sazón’ sobre el Pedido de Informes sobre ‘Cobro por uso del espacio público’ que expuso el jueves 14 de mayo en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y que fue aprobado por mayoría, no por unanimidad.

“Desde nuestro bloque presentamos un Pedido de Informe con respecto a lo que fue la tercera edición el evento ‘Sazón’, en 9 de julio, después de conversar con diferentes emprendedores, artesanos y comerciantes e incluso instituciones que participaron se les cobró mucho más de lo que establece la ordenanza fiscal, y además el cobro lo hizo la Cámara de Comercio, no el municipio», detalló la concejal y continuò diciendo que «cuestionamos la falta de transparencia, la ausencia de documentación y de un convenio previo, y exigimos saber por qué se cobraron esos montos y bajo qué criterios. No estamos en contra de la fiesta, queremos colaborar, pero el municipio debe actuar con legalidad y transparencia, el Concejo Deliberante no es una escribanía del Ejecutivo”.

Defunchio agregó que “La gestión municipal prioriza sostener su estructura administrativa y paga sueldos endeudándose, en vez de invertir en infraestructura o resolver problemas históricos como viviendas inconclusas y obras pendientes. La rendición de cuentas muestra irregularidades y falta de información, lo que evidencia una administración ineficiente y fracasada, que justifica su falta de acción en crisis coyunturales, cuando en realidad el problema es estructural y de larga data. Otros municipios han enfrentado crisis similares y han avanzado, pero aquí hay fondos sub ejecutados y obras sin terminar. El tribunal de cuentas no aprobó la rendición 2024 y el Consejo Deliberante acaba de rechazar la del 2025”.