Brandsen: La Sociedad Rural también va por la opción judicial por los caminos



En otro Partido bonaerense los reclamos por los caminos rurales también pasaron al modo judicial. En esta ocasión, la Sociedad Rural de Coronel Brandsen (SRCB) decidió llevar a tribunales el reclamo por la falta de mantenimiento de la red vial rural, un conflicto que se suma a una creciente ola de demandas similares en otros distritos de la región.

El detonante de la medida fue el veto impuesto por el intendente Fernando Raitelli a la creación de una comisión especial que buscaba supervisar el destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial. Ante lo que consideran un fracaso de las gestiones administrativas, reuniones y notas presentadas durante años, los ruralistas han comenzado a organizar presentaciones judiciales conjuntas para exigir soluciones concretas.

“Ante la inacción y la falta de una política de infraestructura rural para el distrito por parte de la Municipalidad, y habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, determinamos abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de Brandsen, Gustavo Lorenti, en un comunicado.

Este movimiento en Brandsen no es un caso aislado, sino que forma parte de un fenómeno regional impulsado por recientes fallos judiciales que han sentado precedentes clave. En municipios como Daireaux y Azul, la Justicia ha ordenado devolver el dinero de las tasas a los productores tras comprobar que los servicios de mantenimiento eran deficientes o inexistentes, basándose en el principio jurídico de que toda tasa debe tener una contraprestación efectiva.

Actualmente, productores de otros 16 distritos bonaerenses, incluidos Rauch, Necochea y General Pueyrredón, evalúan seguir el mismo camino legal. La estrategia de los ruralistas apunta no solo a garantizar la transitabilidad de los caminos para la cosecha, sino también a obligar a las comunas a transparentar el uso de los recursos, denunciando que en muchos casos los fondos viales son desviados para cubrir otros gastos operativos de los municipios.