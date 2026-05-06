La yerba mate tendrá su Mundial



La industria yerbatera se prepara para el primer Mundial de la Yerba Mate, un evento que pretende elevar esta infusión tradicional al nivel de excelencia de productos como el vino o el café. El certamen, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en la ciudad de Buenos Aires, ya cuenta con más de 160 muestras de productos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, consolidando una competencia de rigor técnico internacional.



La sede elegida para este encuentro es el Museo del Mate, en Avenida de Mayo 853, un espacio histórico que alberga la colección de recipientes más grande del mundo y que servirá de marco para evaluar la calidad de más de 200 marcas participantes. Durante tres jornadas, un jurado compuesto por 30 especialistas de seis países, bajo la dirección técnica del sommelier Marcos Francisca, realizará catas a ciegas para garantizar la imparcialidad en la calificación.

El sistema de evaluación prescindirá de las marcas y los nombres comerciales para centrarse exclusivamente en las propiedades organolépticas del producto. Para evitar cualquier interferencia en el sabor, los jurados utilizarán recipientes de acero inoxidable o vidrio en lugar de la tradicional calabaza o madera. Para asegurar igualdad de condiciones se desarrolló una bombilla oficial, pensada para unificar la degustación y minimizar interferencias externas.

Los expertos analizarán componentes como el polvo, el palo y la hoja, puntuando el aroma, el sabor y la textura en diversas categorías que incluyen desde el cebado tradicional hasta derivados innovadores como helados.

Esta iniciativa surge en un contexto donde Argentina ha recuperado su liderazgo como principal exportador mundial de yerba mate, impulsada por la apertura de nuevos mercados y formas de consumo, como las bebidas energizantes. Según los organizadores y promotores del evento, el mundial no solo busca premiar la calidad actual, sino también proporcionar informes técnicos detallados que permitan a toda la cadena productiva mejorar sus estándares y expandir la proyección global de esta cultura regional.