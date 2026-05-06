Operativos territoriales de ANSES en Naón y La Niña

La oficina de ANSES local confirmó que el próximo lunes 11 de mayo se llevarán a cabo operativos de atención territorial en las localidades de Naón y La Niña. Esta iniciativa busca descentralizar los servicios del organismo y facilitar el acceso de los vecinos a diversas prestaciones y gestiones oficiales sin necesidad de trasladarse a la sede central.

La jornada de atención comenzará en la delegación de Naón, donde el personal recibirá consultas en el horario de 9:30 a 11:30. Posteriormente, el equipo se trasladará a la delegación de La Niña para continuar con las tareas de asistencia desde las 12:00 hasta las 13:30.

Desde la dependencia a cargo de Gonzalo Crespo se enfatizó la importancia de la puntualidad para garantizar una organización eficiente de los turnos. Asimismo, se recordó a todos los interesados que es requisito indispensable concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) original para poder completar cualquier tipo de trámite o gestión durante la visita.