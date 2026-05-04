Sin patente 3: el Municipio sigue en infracción…y le gusta

El éxito de «Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago» continúa con esta séptima entrega, una más del capítulo «Sin patente». La calle sigue siendo el escenario donde se desarrolla la acción. Aunque, a esta altura, los guionistas siguen aferrados a la idea original. Si bien es un caso nuevo, es más de lo mismo.

El Municipio parece no darse por enterado y continúa en falta. Llamativo, ya que es quien debe dar el ejemplo. Además, dato no menor que venimos repitiendo, es quien tiene la potestad de hacer cumplir la ley, las ordenanzas, las normas. Pero, en este caso y se suma a la lista de ejemplos que mostramos desde hace poco más de un mes, el Municipio sigue circulando en falta, en abierta y flagrante infracción. Y no le importa. Las fotos son elecuentes. En este caso, una cuadrilla que recorre barrios recolectando las ramas y otras cosas lo hace en vehículos sin patente. Tanto los camiones como la pala mecánica. Pero son muchos más los vechiculos municipales que circulan en off side. A plena luz del dia, con una impunidad absoluta.

Evidentemente, ante la reiterada sucesión de ejemplos similares, no les importa el quedar expuestos asi, tan abiertamente en la via pública. Y si una gestión que no respeta las leyes, que autoridad tiene para hacer cumplir e infraccionar? Ninguna.

Como ya explicamos en un caso similar durante el mes pasado, circular sin patente es una infracción grave. Asi lo indica la Agencia Nacional de Seguridad Vial y establece que «la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)«. También expresa que «la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a 1.800.000 pesos, según la jurisdicción» y que «circular sin patente no es una falta menor: es una conducta que vulnera las reglas más básicas de convivencia vial. La identificación del vehículo es una obligación que no admite excusas». Si la patente está tapada, modificada o adulterada, se considera delito.

Al flamante y recientemente oficializado nuevo Secretario de Obras y Servicios Públicos Cristian Poggi (los vehiculos mostrados acá son de su area), a Martín Banchero (ya mostramos tambien vehiculos de su area, Urbanismo), a Walter Depaoli (responsable de Seguridad y Transito, de quien depende, por ejemplo, los controles en la via pública), al Secretario de Gobierno Federico Aranda (que está por encima de todas las areas y debe ser el primer defensor de la Intendente), y por supuesto para la Intendente Gentile, este mensaje: acomoden la tropa, salgan a la cancha, mínimamente, con el equipo completo y en regla. Que alguno, alguien, cuide a su propia gestión que ya no le queda nada para desprotegerse. Con estos ejemplos, muestran impunidad, desidia, desinterés y pierden total autoridad para hacer cumplir lo que la propia gestión no cumple. Y una gestión sin autoridad tiene fecha de vencimiento.