A la Varieté Vorticera



Este sábado en la Casona, Santa Fe 656, la compañia de danza teatro Vórtice organiza una «varieté vorticera». Así denominaron esta fiesta artística multidisciplinaria que tiene por objetivo recaudar fondos para solventar los gastos de movilidad que la compañia va a tener en la intensa gira que comienza a fines de mayo en Junin, en el Teatro de la Ranchería, y que continuará a lo largo del año con presentaciones en la costa y en la ciudad de Buenos Aires.

La grilla de números artísticos es tan variada como los integrantes de Vórtice. Desde las 20 horas, Bauty Torres expondrá parte de sus notables trabajos fotógraficos con temática amplia. Además de ser el fotógrafo oficial del grupo, tiene una amplia carrera dentro de la cual acredita ser, también, el fotógrafo de la «Delio Valdéz». Pero la noche del sábado tendrá stand ups y monólogos, sumada la preentación de Cocot, la drag queen local. Además, habrá una muestra de telas, por supuesto algo de danza y la presentación de la «Cuerda de Candombre del 9». Sumada una cantina generosa en cosas ricas, no solo para comer y el café de la casona con delikatessen varias. La propuesta es libre y gratuita, abierta a toda la familia. Habrá una gorra circulante para quien quiera colaborar con el fin de este varieté.