La Escuela Secundaria 8 ya tiene gas natural

Tras años de gestiones, la Escuela Secundaria n ° 8 «General José de San Martín» finalmente encendió sus hornallas y calderas con gas natural. En diálogo con Temprano para todo (Supernova 97.9), Martín Guaragna, director del establecimiento, no ocultó su entusiasmo y habló del alcance de la obra, los desafíos económicos que vienen y el rol fundamental de las instituciones locales.Además, celebró la habilitación del servicio y destacó el trabajo conjunto entre el Consejo Escolar, la Cooperadora y la comunidad para mejorar las condiciones edilicias de cara al invierno.

TpT – ¿Qué significa para la comunidad educativa la llegada del gas natural?

Martin Guaragna – Es un avance histórico para nosotros. Así como a veces las cosas no salen tan bien, hoy tenemos que decir que la escuela ya cuenta con el servicio y estamos muy contentos. Es un paso gigante. Por ahora, el gas ya funciona en la caldera, la cocina y el laboratorio, que eran nuestras prioridades. Para muchos puede parecer algo común, pero para nuestra realidad es un logro enorme.

TpT – La conexión es el primer paso, pero ahora queda el desafío de la calefacción en las aulas, ¿Cómo planean avanzar?

MG – Exacto, ahora el objetivo es instalar los calefactores. Ya estamos en movimiento con la cooperadora, el Consejo Escolar y esperamos contar con el apoyo de la municipalidad. El tema es el costo: cada radiador ronda los 400 o 500 mil pesos y necesitamos doce. Mientras tanto, seguiremos usando los equipos de aire acondicionado, aunque ya tienen mucho uso y necesitan reparaciones. Lo principal es que los chicos pasen bien el invierno; todas las gestiones son para su beneficio.

TpT – En este camino hubo muchos actores involucrados, ¿a quiénes destaca en esta gestión?

MG – Quiero agradecer a la jefa distrital, Gabriela Tiani, por su apoyo constante y perfil bajo. También a Valeria Maidana, presidenta del Consejo Escolar que, a pesar de haber tenido encuentros y desencuentros, se puso la idea al hombro y ya proyecta la ampliación de aulas. Pero un párrafo aparte merece nuestra cooperadora. Pusieron el pecho en momentos muy difíciles cuando fuimos muy vapuleados. Son ellos quienes compran desde artículos de limpieza hasta tecnología de punta.

TpT – Hablando de la cooperadora, mencionó que el equipamiento de la escuela es notable…

MG – Estamos muy complacidos. Gracias a ellos tenemos pizarrones nuevos, una impresora color en camino, televisores grandes, proyectores y equipos de audio de lo mejor del mercado. Incluso hace unos días, cuando los chicos fueron al cine por un proyecto, la cooperadora costeó los remises y las golosinas. Es difícil que la gente se sume hoy a estas organizaciones, por eso valoramos tanto a quienes están.

TpT – Por último, ¿cómo reciben las recientes medidas provinciales respecto a los comedores?

MG – Vemos de forma muy positiva la decisión del gobierno provincial de aumentar la cuota alimentaria. Todo lo que sume para mejorar la calidad de vida de los alumnos en la escuela es bienvenido. Estamos en una etapa de mucho agradecimiento hacia todos los que pusieron su granito de arena, incluidos los medios que nos ayudaron a visibilizar nuestras necesidades.