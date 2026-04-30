Llegaron tubos y máquinas para arreglo de caminos rurales

El miércoles llegó a 9 de Julio un convoy con tres camiones cargados con tubos, más una retro pala chica, una pisadora, otra pala cargadora, a lo que se le suma, en breve, una retroexcavadora que está en taller y, en lo próximos días estará operativa.

Todo fue descargado en Los Toribios, que prestó el lugar estratégico, frente al CEPT 15 Paraje El Chajá. Este envío es el resultado de la reunión que, hace casi un mes, tuvieron Patricia Gorza y Kevin Shanly, de la filial local de Federación Agraria, con el Ministro Katopodis en su segunda vista a 9 de Julio. (ver la nota www.semanarioextra.com.ar/la-redencion-de-katopodis/)

Los compromisos asumidos en aquel encuentro en la casa de Shanly tuvieron su resultado concreto en este envío, el primero de tres. Ahi el ministro los puso en contacto con las cúpulas de Infraestructura, Hidráulica y Vialidad con lo cual se armó un plan de trabajo para la recuperación de cerca de 160 kilómetros en la zona de El Chajá, Bacacay, 12 de Octubre y el deslinde con Carlos Casares, en un plazo que va desde mayo hasta noviembre. Todo esto, equipos y el plan, queda bajo la estricta y exclusiva órbita del equipo de Vialidad que comanda Hugo Gervasio.

La retro conseguida, fue enviada por Hidráulica desde Ensenada. Varios productores se hacen cargo de un arreglo que hay que hacerle (ya está en taller) y, a cambio, va a prestar servicios en la zona durante un año.

Ante el panorama de pocas respuestas concretas, la insistencia tiene su recompensa. Quizás no alcanza para todo el Partido, pero es un alivio concreto, directo y gestionado por productores y dirigentes que, además de llegada a las puertas indicadas, han tenido la voluntad de ir más allá. El resultado de todo eso hoy ya está en 9 de Julio.