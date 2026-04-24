Tasa Red Vial: La Rural de Saladillo evalúa pasar a la acción judicial



Un nuevo foco de conflicto estalló en el interior de la provincia de Buenos Aires. José Luis Salomón, intendente de Saladillo perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), ha expresado públicamente su malestar ante la posibilidad de que los productores agropecuarios de su distrito inicien acciones legales contra el municipio por el cobro de las tasas locales.

El desencadenante de esta disputa es la creciente disconformidad del sector rural frente a la presión fiscal municipal. Ante los rumores de que la Sociedad Rural local podría llevar el reclamo a la justicia, Salomón decidió romper el silencio y confrontar directamente a la organización, calificando la actitud de los productores como «descalificadora» para con la gestión pública.



Intendente José Luis Salomón (Saladillo)

En un tono inusualmente duro, el jefe comunal defendió la administración de los recursos y cuestionó la legitimidad del reclamo. Salomón comparó la carga de las tasas municipales con los costos privados que maneja el sector, señalando que lo que el municipio percibe en concepto de guías representa apenas una cuarta parte de lo que la propia Sociedad Rural cobra por sus remates de hacienda. «Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que ellos cobran ni les pedimos que lo bajen«, enfatizó el mandatario para evidenciar lo que considera una doble vara por parte de los dirigentes rurales.

La confrontación surge en un momento de especial fragilidad para las arcas municipales. El intendente subrayó que su administración realiza un trabajo «responsable y solidario» para cubrir demandas sociales y de infraestructura que, según denuncia, no están siendo atendidas ni por el gobierno provincial ni por el nacional. Para Salomón, la amenaza de judicializar las tasas viales no solo es injusta, sino que ignora el esfuerzo del municipio por sostener los servicios básicos en un contexto económico adverso.

La Sociedad Rural de Saladillo prepara una asamblea de productores, en la que estará presente el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien logró sentencias en la Justicia que favorecieron al campo en referencia al cobro de tasas municipales.



Ignacio Bustingorry (Pte. Soc. Rural de Saladillo)

El titular de la organización rural, Ignacio Bustingorry, expresó en el medio Séptima sección que “se están planteando amparos para que lo recaudado tanto en la tasa de red vial como de guías, vaya realmente al mantenimiento de la infraestructura de los caminos rurales”.

Mientras el campo analiza sus próximos pasos antes de una asamblea clave de productores de la cual va a participar el abogado Pablo Abbdón Torres Brathé, patrocinante de varias causas similares en otros distritos y quien consiguió fallos favorables a los productores sobre la tasa y/o cobro de la tasa de Red Vial, cruce de declaraciones marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político local y uno de los sectores económicos más influyentes del distrito. Lo que comenzó como una queja por el estado de los caminos y el valor de las tasas ha derivado en una batalla política abierta que pone a prueba la convivencia institucional en el corazón productivo bonaerense.