Consumo en retroceso y exportaciones en alza, un combo inestable



La evolución reciente de la economía argentina muestra un fenómeno cada vez más visible: mientras algunos sectores vinculados a la exportación exhiben dinamismo, la actividad orientada al mercado interno enfrenta un deterioro persistente. La contracara es una demanda debilitada que impacta de lleno en la industria, el comercio y el consumo masivo.

Los datos más recientes reflejan que la principal preocupación de empresarios industriales y comerciales no reside en los costos o en la competencia externa, sino en la caída de las ventas. Más de la mitad de las empresas identifica a la demanda insuficiente como el principal obstáculo para su funcionamiento, en un contexto donde las expectativas tampoco anticipan una recuperación en el corto plazo.

El cuadro se completa con indicadores de confianza empresarial en descenso, carteras de pedidos por debajo de los niveles habituales y un acceso al crédito que continúa siendo limitado. En este escenario, la producción se sostiene en niveles deprimidos y sin señales claras de reactivación, mientras las decisiones de inversión y expansión quedan postergadas.

El comercio minorista reproduce la misma dinámica. Supermercados y autoservicios mayoristas también ubican a la debilidad del consumo como el principal condicionante de su actividad. La pérdida de poder adquisitivo se traduce en menores volúmenes de venta y en un cambio en los patrones de consumo, con una mayor selectividad por parte de los hogares. Este comportamiento se vuelve especialmente evidente en alimentos básicos. El caso de la carne vacuna resulta ilustrativo: los precios registran incrementos muy por encima de la inflación general, lo que ha provocado una caída sostenida en el consumo per cápita. En el último año, los argentinos redujeron significativamente su ingesta de carne vacuna, reemplazándola parcialmente por alternativas más económicas como el pollo o el cerdo, aunque sin lograr compensar la caída total.

La dinámica de precios no solo refleja tensiones internas, sino también el impacto del contexto internacional y de la estructura de costos del sector. A ello se suma una carga impositiva significativa en la formación del precio final, que limita el margen de absorción de aumentos sin afectar la demanda.

Sin embargo, mientras el consumo interno se contrae, el sector exportador muestra un desempeño opuesto. Las ventas externas de carne registran incrementos tanto en volumen como en valor, alcanzando niveles elevados en comparación con períodos anteriores. Este comportamiento responde a la competitividad en mercados internacionales y a una orientación creciente hacia la demanda externa.



El contraste entre ambos procesos —caída del consumo interno y expansión exportadora— pone en evidencia un cambio en el eje de funcionamiento de la economía. La actividad encuentra sostén en sectores que no dependen del poder de compra local, mientras aquellos ligados al mercado doméstico pierden dinamismo. Este desacople plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema en el mediano plazo. Una economía con consumo debilitado tiende a resentir su entramado productivo, especialmente en sectores industriales y comerciales que dependen del volumen de ventas internas. A su vez, la falta de recuperación de la demanda limita la generación de empleo y refuerza el círculo contractivo.

En ese marco, el desempeño agregado puede mostrar signos de estabilidad o incluso de mejora en determinados indicadores, pero con una distribución desigual entre sectores. La expansión de las exportaciones convive con un mercado interno en retroceso, configurando un modelo que reduce su dependencia de la clase media como motor del crecimiento.

La evidencia reciente sugiere que la economía argentina transita una etapa de reconfiguración, donde la fortaleza externa no logra compensar plenamente la debilidad interna. El resultado es un esquema que, al menos en su fase actual, encuentra dificultades para articular crecimiento con expansión del consumo y de la actividad industrial.