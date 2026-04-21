Carne vacuna en retirada: llega el burro?

El consumo de carne en Argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Los números del primer trimestre no dejan lugar a interpretaciones optimistas: el consumo total alcanzó las 512.826 toneladas de res con hueso, lo que representa una caída del 10% respecto al mismo período de 2025. Aún más preocupante es el descenso sostenido del consumo per cápita, que se ubicó en 47,3 kilos anuales, lejos de los 50,2 kilos registrados en 2021.

La contracción no ocurre en el vacío. Está acompañada por una disminución en la producción del 5,1%, mientras que, en contraste, las exportaciones crecieron un 11,4%. Este desbalance sugiere un cambio en la orientación del mercado: menos carne en las mesas locales y más destinada al exterior, donde los precios resultan más atractivos.

En la calle, la explicación es más simple y más cruda. El precio promedio de los cortes ronda los $25.000, un nivel que para muchos consumidores resulta directamente inaccesible. La carne, históricamente un pilar de la dieta argentina, empieza a convertirse en un lujo. El impacto no es solo económico, sino también cultural porque cambia hábitos, redefine consumos y obliga a buscar sustitutos.

Pero si el consumidor ajusta, el comerciante sufre. En carnicerías y mostradores, el problema no es solo la caída de ventas, sino su persistencia. No hay señales claras de recuperación en el corto plazo, lo que genera un clima de incertidumbre creciente en el sector. La preocupación ya no pasa por atravesar un mal momento, sino por la posibilidad de que este escenario haya llegado para quedarse.

Es en ese contexto donde empiezan a emerger propuestas que, hasta hace poco, hubieran parecido impensables. La más polémica de la semana, la posibilidad de incorporar carne de burro al mercado. Para algunos comerciantes, se trata de una alternativa viable frente a la caída del consumo y los altos costos de la carne vacuna. La idea apunta a ofrecer una opción más económica que permita sostener el nivel de ventas. Sin embargo, la reacción social fue inmediata y cargada de incredulidad. Para buena parte de los consumidores, la propuesta no solo genera rechazo, sino que también refleja el nivel de desesperación que atraviesa el sector. Más que una solución, aparece como un síntoma de la crisis.

El debate, en el fondo, excede la anécdota. Pone en evidencia un mercado tensionado entre precios inaccesibles, pérdida de poder adquisitivo y cambios en la lógica productiva. Mientras las exportaciones crecen y se consolidan como un motor del negocio, el consumo interno parece quedar relegado.

La pregunta que queda abierta es si esta tendencia es coyuntural o estructural. Si la carne vacuna dejará de ocupar el lugar central que tuvo históricamente en la mesa argentina o si, en algún punto, el mercado encontrará un nuevo equilibrio. Por ahora, lo único claro es que el consumo está en retroceso y las respuestas, lejos de calmar las aguas, alimentan la polémica.