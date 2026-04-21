Temporal: La Niña resiste, pero la basura complica el drenaje

Las intensas precipitaciones de las últimas 24 horas pusieron en alerta a las localidades del distrito, con registros que en puntos como Facundo Quiroga y La Niña rozaron los 170 milímetros. El escenario despertó fantasmas del 2025, especialmente por el corte del camino que une ambas localidades, una arteria que recién comenzaba a recuperarse de las inundaciones del año pasado.

Sin embargo, en diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), el delegado de La Niña, Leandro ‘Nano’ Álvarez, buscó llevar tranquilidad y desmentir versiones alarmistas sobre la situación interna del pueblo. “Para nada”, afirmó al ser consultado sobre supuestas complicaciones graves. Según explicó, el sistema de canales respondió correctamente: “El agua drenó bien. En cuanto empezaron a desagotar los canales, el flujo fue constante”.

Tras superar los 150 milímetros de lluvia, el delegado aclaró que el casco urbano no está inundado, aunque alertó sobre la irresponsabilidad vecinal: «Encontramos hasta colchones en los desagües«.

Aunque el escurrimiento fue efectivo en puntos críticos como la Plaza principal y la Sala de Primeros Auxilios, Álvarez señaló que la principal traba no fue el clima, sino la basura. “Se destaparon cunetas saturadas de hojas y, sobre todo, de mugre: botellas de plástico y desperdicios que tapan todo”, relató con fastidio. El delegado no ocultó su indignación ante la falta de conciencia ambiental: “Es la gente, somos nosotros. ¡Somos muy mugrientos! Después todos se quejan cuando el agua sube, pero nadie hace nada”. Para ilustrar la gravedad del problema, detalló un hallazgo insólito en la periferia: “En la última calle del pueblo, donde está el desagüe principal, encontramos hasta colchones tirados. Tenemos que ser conscientes; si no ponemos un poquito cada uno, los problemas van a seguir”.

En cuanto a la conectividad, Álvarez confirmó que el camino hacia la Ruta 65 se mantiene operativo. Como referencia, mencionó que el Dr. Simonelli pudo ingresar a la localidad sin inconvenientes: “El camino está transitable y firme. Ahora solo necesitamos que el tiempo nos ayude un poco”.

La situación en La Niña hoy está bajo de control, pero deja una lección urgente. Más allá de la cantidad de milímetros que caigan del cielo, el estado de las calles sigue siendo un reflejo de la conducta comunitaria: un espacio de convivencia responsable o un depósito de residuos que, tarde o temprano, termina pasando factura.