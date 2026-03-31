Luces para Dudignac y Morea

El Municipio formalizó este martes la expansión del sistema de iluminación LED en las localidades de Dudignac y Morea. La jefa comunal María José Gentile encabezó la firma de contratos de locación de obra que permitirán una renovación significativa del alumbrado público en puntos estratégicos de ambas poblaciones.

La iniciativa, que forma parte de un plan integral de modernización urbana, contempla una inversión que supera los 28 millones de pesos en total. En Dudignac, el acuerdo fue suscripto con la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos local, presidida por Nélida Fazio, y estipula la colocación de 14 nuevas columnas de iluminación con tecnología LED. Esta obra, valorada en más de 16 millones de pesos, alcanzará arterias clave como las calles Cuaroni, Ameghino, Alsina y el sector del acceso por la calle 9 de Julio, entre otras áreas residenciales. Por su parte, la localidad de Morea recibirá una inversión de 12 millones de pesos destinada a la instalación de ocho luminarias LED que se distribuirán sobre la Avenida 9 de Julio y el acceso principal al predio del balneario. Los actos administrativos contaron con el respaldo de las delegadas municipales Ermita Gómez (Dudignac) y Evelyn Ibáñez (Morea), quienes destacaron el impacto directo que estas mejoras tendrán en la calidad de vida de los vecinos.

Desde el Palacio Municipal subrayaron que este recambio tecnológico no solo busca optimizar la visibilidad y la seguridad en el espacio público, sino que también responde a criterios de eficiencia energética. Al sustituir los sistemas convencionales por dispositivos LED, el distrito apunta a una reducción del consumo eléctrico y a una mayor sostenibilidad ambiental, marcando un paso adelante en la paridad de servicios entre la cabecera del partido y sus localidades rurales.