Luciano Macaroni prepara la «fiesta anual» de Cabaña Santa María

Braford, Angus negros y colorados, Shorthorn y unos Brangus machos de la cabaña, además de un caballo criollo «muy manso, muy lindo» según palabras de Luciano. Además detalla que «en



Macaroni recuerda que «desde el 2022 hacemos el remate de forma presencial y on line, lo cual es una ayuda para quien no puede venir. Pero a todos nos gusta ver los animales, el remate es la fiesta del año«.

El remate comenzará a las 14 horas, pero antes, por supuesto, habrá un muy rico almuerzo los primeros lotes de machos y de hembras mezclamos las razas, un shorton un angus negro y un colorado«. Condiciones? «Cuatro cuotas, 60 dias libres y descuentos por pago a 30 dias y por pago contado, más descuentos con tarjetas agropecuarias«.Macaroni recuerda que «desde el 2022 hacemos el remate de forma presencial y on line, lo cual es una ayuda para quien no puede venir. Pero a todos nos gusta ver los animales, el remate es la fiesta del año«.El remate comenzará a las 14 horas, pero antes, por supuesto, habrá un muy rico almuerzo