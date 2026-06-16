Luciano Macaroni prepara la «fiesta anual» de Cabaña Santa María

Así de una, golpeado por la pregunta, no recuerda bien que edición, es pero haciendo un rápido calculo, Luciano Macaroni confirma que el de este miércoles 17 de junio será el séptimo remate anual de su Cabaña Santa María. Está a pleno, con los preparativos para algo que el mismo califica como una fiesta, refiriéndose a cualquier remate. En diálogo con Marta Campelli, en Agro 9 Radio (Supernova 97.9 / mie 20hrs), Luciano admite que mira el clima de reojo y recuerda que «el año pasado lo suspendimos dos veces por la inundación. Esta vez lo atrasé una semana«. El motivo, dice, son los accesos en la zona, que no están bien, pero «confío que mejorará para esta semana«. Además explica que «el tema más grande es que los rodeos hacen chiquero. Igual los toros están sueltos, y eso es bueno porque están todo más a campo que nunca«. Admite que es lindo ver los animales bien puestos pero este año nunca los pudieron encerrar: «El año pasado, aun con el agua, lo pudimos hacer. Lo bueno que nunca te aburris, si lo hicimos el año pasado, cómo no podemos hacerlo éste!«.
Saldrán a remate 50 machos y 50 hembras. Habrá animales de razas Braford, Angus negros y colorados, Shorthorn y unos Brangus machos de la cabaña, además de un caballo criollo «muy manso, muy lindo» según palabras de Luciano. Además detalla que «en los primeros lotes de machos y de hembras mezclamos las razas, un shorton un angus negro y un colorado«. Condiciones? «Cuatro cuotas, 60 dias libres y descuentos por pago a 30 dias y por pago contado, más descuentos con tarjetas agropecuarias«. Macaroni recuerda que «desde el 2022 hacemos el remate de forma presencial y on line, lo cual es una ayuda para quien no puede venir. Pero a todos nos gusta ver los animales, el remate es la fiesta del año«. El remate comenzará a las 14 horas, pero antes, por supuesto, habrá un muy rico almuerzo