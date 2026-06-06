Hantavirus y Psitacosis: informar para prevenir

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Desde hace algunos años existe una grieta en la sociedad entre quienes promueven la agroecología y quienes utilizan fitosanitarios. Hasta el momento estamos en una discusión sin salida. Lo más grave es que ambos modelos son malos si no tenemos en cuenta muchos aspectos.

Al no promover el uso de químicos, la agroecología o el modo orgánico ponen en riesgo al ser humano por la proliferación de roedores y aves. Hoy se habla del Hantavirus y hay otra enfermedad que es la psitacosis. El crecimiento poblacional no va acompañado con los rindes. Malezas y sanidad son un grave problema en los cultivos producidos con la agroecologìa. Se presenta la solución con aromàticas o preparados caseros que en estos tiempos es poco efectiva. El uso de los agroquímicos en manos de gente no capacitada pone en riesgo la salud humana y el ambiente, contaminando napas y suelo.Al no promover el uso de químicos, la agroecología o el modo orgánico ponen en riesgo al ser humano por la proliferación de roedores y aves. Hoy se habla del Hantavirus y hay otra enfermedad que es la psitacosis.



El hantavirus se transmite a los seres humanos a través de roedores silvestres, estos actúan como reservorios naturales del virus y lo eliminan a través de la orina, saliva y excrementos , la inhalación de estas partículas puede provocar el contagio.L a transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, zonas recreativas o en lugares cerrados como galpones o depósitos invadidos por roedores. A su vez, existe evidencia de transmisión de persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos. También pueden producirse contagios por contacto directo por mordedura de roedores infectados.