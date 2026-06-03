El Municipio implementa una plataforma para más control de aplicaciones

El municipio de 9 de Julio implementó el Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) una plataforma digital busca transformar radicalmente la fiscalización y el seguimiento de las aplicaciones agronómicas, unificando en un solo ecosistema virtual a profesionales registrados, centros de expendio y operarios del sector. A partir de ahora, procesos clave como el diagnóstico, la prescripción, las formas de aplicación y las condiciones técnicas de trabajo abandonan el papel para convertirse en datos digitales de fácil acceso.

El núcleo de esta iniciativa radica en su capacidad para ofrecer una trazabilidad completa en la adquisición y uso de fitosanitarios. Mediante un visualizador web, las autoridades y los actores involucrados pueden acceder a información georreferenciada detallada, lo que permite identificar de manera precisa las restricciones geográficas y los llamados «receptores sensibles», como escuelas rurales o cursos de agua.

Este monitoreo ambiental no solo optimiza los mecanismos de control del municipio, sino que también aporta una capa de transparencia hasta ahora inédita en la regulación del sector agroindustrial local.

Más allá de la supervisión técnica, el proyecto se alinea con las nuevas exigencias globales de sustentabilidad al incorporar un enfoque de economía circular. La estrategia promueve activamente la valorización de los residuos agrícolas, el reciclaje de plásticos de uso rural y la reutilización de biomasa para la generación de biofertilizantes y biocombustibles.

Con la adhesión a estas políticas provinciales, Nueve de Julio busca demostrar que la modernización tecnológica y el desarrollo productivo no son incompatibles con el cuidado del entorno, estableciendo un precedente en la búsqueda de modelos agropecuarios más sustentables y transparentes.