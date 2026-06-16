El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de aplausos

Y por partida doble: para el Rotary Club de 9 de Julio, por un lado, que hizo entrega de la Plaza de 9 juegos de Montessori, a la Escuela de Educación Especial 501. Una sugerencia de los docentes del establecimiento llevó a la compra por parte de la entidad rotaria de los elementos. Los recursos según explicaron desde el Rotary Club de 9 de Julio, salieron de la última gran barata y de la solidaridad de la propia comunidad. ¿Qué son los juegos Montessori?: Un juego Montessori es una actividad educativa diseñada para que el niño aprenda manipulando, explorando y autocorrigiéndose en un entorno ordenado y estimulante. Y no buscan solo entretener, sino fomentar habilidades concretas como la motricidad, la lógica, el lenguaje, la coordinación y la autonomía del niño. Según María Montessori, “el juego es el «trabajo del niño», ya que mientras juega, el niño está concentrado, explorando y comprendiendo su entorno, desarrollando habilidades cognitivas, sociales y emocionales”.

El otro gesto digno de resaltar y aplaudir partió del grupo de Fútbol Senior +40 9 de Julio. Se adquirieron elementos con fondos de recaudación de la cantina del 28 de febrero. ¿En que consistieron esos elementos? En sumar -entre otros- bandas, conos, tortuguitas, pelotas chicas, escalera, red de vóley, etc. y una bicicleta fija para el gimnasio de los bomberos, para su actividad diaria, entrenamiento funcional, coordinación y rotación que suelen utilizarse actualmente en el gimnasio.

Bolilla de reflexión

El DT de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa ha declarado: “Les sacaron el fútbol a los pobres. El fútbol era del barrio, de la radio, de la esquina y de la tribuna popular. Hoy parece que es de quien pueda pagarlo: entradas con precios exorbitantes; cobros absurdos para ver partidos en restaurantes; millones de dólares que solo benefician a algunos sectores”. Por supuesto que la publicación de esas declaraciones en redes tuvo una abrumadora cantidad de adhesiones con sus significativos agregados que aumentaban los castigos y condenas contra la FIFA y sus dirigentes sucesivos a través de décadas.

Bolilla de duda

El meneado velorio del Indio Solari se realizó con la presencia -se dice- de más de un millón de personas que fueron a despedirlo y no hubo un solo desmán, lo que deja en claro o por lo menos pone en duda/debate que cuando mandas policías, gendarmes o prefectos armados siempre termina mal.

Bolilla de lanzamiento

Finalmente, el jueves 11 de junio en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad el proyecto llamado popularmente ‘Ficha Limpia’ que reúne el de ‘Ética Pública’ de la Libertad Avanza, el de ‘Adhesión a la Ley Provincial 15.000 del mismo bloque y el de ‘Ética en la Función Pública’ de la UCR. En tanto sea aprobado con la promulgación de la intendenta municipal entrará en vigencia; la jefa comunal tiene 10 días a contar de la fecha mencionada para hacerlo.

Bolilla de autorización

Los militares podrán tener un segundo empleo porque el Gobierno los habilitó a trabajar como Uber, repartidores o hacer delivery. Imagínense a la Argentina en guerra: ‘¡Sargento Retamar tome estos cinco soldados y anule esa ametralladora! No puedo mi Capitán, en este momento me salió un viaje a Casanova’.

Bolilla de normalidad

Daniel Antonio Osorio Peñaloza se llamaba el contador venezolano de 46 años y director suplente de Gen Tech SA, hallado muerto en su departamento de Almagro. Cuando la policía va a revisar el domicilio, la puerta se la abre Martín Menem. O sea: el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación le abre la puerta a la policía en un lugar donde hay un muerto. Total normalidad.

Bolilla de traslado

La Sociedad Rural de 9 de Julio ha anunciado el pronto traslado de sus actividades al nuevo predio, “ubicado de manera estratégica -dicen- en la Ruta 65 y Avenida Urquiza”. Entre los argumentos que se mencionan en la comunicación emitida están el de mayor comodidad, porque eso significará una logística más ágil para los transportistas, evitando el ingreso de tránsito pesado al casco urbano y resaltan el bienestar y la circulación, con un entorno moderno pensando para optimizar el trabajo y remates ferias. Es conocido que las instalaciones que se han venido usando hasta ahora han quedado dentro de la ciudad.

Bolilla que averigua

El concejal y presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín viajó hasta Lincoln para averiguar el funcionamiento del servicio de transporte escolar que tiene el municipio vecino desde hace 8 años (2018). El Transporte Escolar Lincoln Bus es un servicio público y gratuito que fue creado para facilitar el traslado de las niñas y niños a las escuelas de la ciudad cabecera de ese distrito. Actualmente, está implementando con 4 líneas que recorren las escuelas de Nivel Primario de gestión estatal. Cada una con un recorrido en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

El sistema comenzó a proyectarse formalmente a finales de 2017 y se puso en marcha como una prueba piloto en mayo de 2018, convirtiéndose en un modelo de gestión educativa y seguridad vial para otros municipios de la región. Por ahora las averiguaciones de Naudín forman parte de un sistema de exploración de la situación vial de la ciudad, que incluye el mapa de calor por accidentes. Faltan dos cosas para llevarlo a cabo: recursos y la decisión política de instrumentar un servicio igual o similar al de Lincoln.

Bolilla de humor

En un pueblito cercano a Pasto, en la cordillera colombiana, el alcalde Municipal recibe un telegrama urgente que dice: “Movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente 8 en escala RICHTER detectado en su zona. Localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna”. Varias semanas después llega la respuesta del alcalde Municipal de Pasto a sus superiores: “Epicentro fue localizado y arrestado; ya confesó y esta preso, esperamos ordenes superiores. Telúrico queda muerto en el lugar de los hechos. El tal Richter y otros 8 malparidos del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los pescamos. A la Flora y a la Fauna las echamos del pueblo por atorrantas. Nota: No habíamos podido informar antes porque hubo un terremoto”.