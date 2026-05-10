El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de cuestionamiento

Las redes sociales se están llenando de quejas y reclamos sobre el cuidado médico de la población, ya sea desde la clínica privada o desde el hospital público provincial, fundamentalmente sobre los horarios que limitan la atención hasta hacerla nula o restringida los fines de semana y feriados y también por el incumplimiento de horarios. La catarsis individual de cada participante genera un abultado listado de inconvenientes donde -según los casos- está en juego la salud de niños y adultos. En la volteada cayó el Círculo Médico, las horas que deben cumplir los profesionales que van a las localidades a atender a las salitas -por el poco tiempo que están allí- y también el servicio de telemedicina de la ‘Cooperativa eléctrica’, aunque es justo reconocer que también recibió elogios. Lo que queda claro es que hay un límite de paciencia que está siendo agotado y desafiar esa paciencia ciudadana es un reto que no debería encararse, sino todo lo contrario: corregir lo que se está haciendo mal o directamente no se hace.

Bolilla de revisión

Recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminó espacios de estacionamiento por permisos vencidos sin actualizar, por documentación en mal estado o también por casos de fallecidos. También estaría ocurriendo una situación similar en la ciudad de 9 de Julio no sólo en el radio céntrico sino también en otras calles, lo que invita u obliga a una revisión de esos lugares para liberar espacios en favor del estacionamiento de los automovilistas.

Bolilla de reconocimiento

Desde los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio se hicieron llegar felicitaciones y reconocimientos para la secretaria del cuerpo, Mabel Basile. Todos coincidieron en señalar su labor en el recinto legislativo, su “honestidad intelectual” y su predisposición para colaborar con todos, con equidad y haciendo valer su experiencia. La unanimidad de los saludos traza un acertado resumen sobre la calidad humana de la destinataria. Los elogios se extendieron a ex concejales que rubricaron los saludos porque en su paso por el recinto recibieron un trato similar al descrito por los actuales ediles.

Bolilla de ingenio

El humor popular argentino no descansa y revalida su título de estar entre los mejores del mundo constantemente.

El culebrón Adorni, instalado hace ya más de dos meses, ha estimulado la creatividad en las redes. Episodios no faltan para deslizarse sobre cada cuestión que fue y sigue surgiendo: desde las jubiladas prestamistas, pasando por la pintoresca escribana Nechevenko hasta la cascada de la piscina han motivado memes notables. Ese ingenio popular llegó ahora al menú más popular de los argentinos, la pizza que tiene su propia creación: “Pizza Adorni: inentendiblemente rica”. Pero en otros casos, se conjugan dos episodios: “¿Qué propiedades tiene?» pregunta alguien y la respuesta, desopilante, “Es un 3% más ricas que el resto”. La lista sigue con: “¿Son un afano esas pizzas» o “A deslomarse comiendo” y por último (¿por último?) “Viene con cascada de queso incluida”.

Bolilla necesaria

La reconstrucción de las colectoras en Ruta Nacional 5, en 9 de Julio, donde se han establecido industrias y establecimientos comerciales de todo tipo, pero sobre todo de maquinaria agrícola y automóviles ha recogido la aprobación de los muchos usuarios que deben transitar por esas arterias para ingresar o salir de esos lugares. Las tareas se ejecutaron en ambos sentidos de circulación de la colectora, realizándose labores de nivelación, acondicionamiento y recuperación de sectores deteriorados. El objetivo anunciado -y reclamado por los usuarios- es mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en este acceso crítico a la ciudad. Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y continuarán de manera progresiva en los próximos días.

Bolilla de bronca

Las expresiones de distintos vecinas y vecinos sobre la intención del municipio del sorteo de lotes, cuya inscripción está abierta hasta el 22 de mayo, son en su mayoría de rechazo y bronca por los requisitos impuestos, a los que consideran imposibles para acceder a un terreno. Y no se quedan en la queja, sino que van más allá con ejemplos claros de las imposibilidades con las que chocan: “pedir ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos deja afuera a la mayoría de as familias trabajadoras que hacen malabares todos los meses para llegar a fin de mes y se preguntan ¿desde cuándo estar casada o en concubinato define si una persona merece una oportunidad?: hay madres solteras, padres solos y personas que luchan día a día sin tener una pareja al lado, y eso no las hace menos merecedoras. Lo más indignante es que mientras a la gente común le ponen mil trabas, después terminan beneficiando a los amigos, conocidos, primos o acomodados de siempre”. Hay además en esas quejas cargadas de desazón una pregunta lapidaria: “¿los requisitos son realmente para todos o solamente para algunos?” Después hablan de igualdad y oportunidades, pero la realidad es que cada vez más personas quedan afuera, aunque trabajen y se esfuercen honestamente. La necesidad no debería tener apellido”.

Bolilla de denuncia

Está claro que los sistemas de salud vigentes en la Provincia, en especial los asistidos por las obras sociales de IOMA y de la nacional PAMI, vienen mostrando deficiencias que originan graves trastornos a sus afiliados y a profesionales y personal auxiliar del sector, según múltiples testimonios acumulados.

Es en ese contexto que ahora hay numerosos afiliados al IOMA -que sufren diabetes- que han denunciado que en los últimos meses, la obra social provincial redujo o demoró la entrega de insumos esenciales para el control de la enfermedad, entre ellos tiras reactivas y sensores de glucosa. Desde el IOMA han negado que existan recortes y aseguraron que la cobertura se brinda con normalidad. Desde afuera se infiere que ante la disparidad de testimonios -de uno y otro lado- se debiera despejar esas contradicciones tomándose en cuenta la gravedad potencial que implica esta situación sobre todo por el tipo de patología que es la que está en el centro de este debate.

Estos reclamos exigen a las autoridades (provinciales y nacionales) una revisión de sus políticas sanitarias para integrarlas en plenitud y colocarlas a la altura de las demandas de la sociedad, que sostienen los entes asistenciales públicos. En el caso del IOMA la situación viene escalando porque siempre se está mencionando los incumplimientos del mismo: pagos adeudados, disponibilidad de insumos, actualización periódica de los aranceles, además de otras cuestiones no menos importantes como vacantes a cubrir, mejoras de los programas de vacunación. Hay numerosas protestas por parte de los afiliados al IOMA por la supuesta reducción de las coberturas en los medicamentos. Desde hace tiempo desde distintas agrupaciones médicas de la provincia se viene advirtiendo sobre los obstáculos que impiden mantener niveles de excelencia en la medicina pública.