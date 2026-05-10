Moscato y el abandono vial de Quiroga

La crítica reiterada, ilustrada con fotografías en redes sociales sobre las calles de su localidad, de los vecinos de Facundo Quiroga se vio rubricada por la presentación de un Proyecto de Ordenanza del bloque de concejales de la UCR que el concejal Eduardo Moscato amplió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

La situación de calles anegadas y convivir con pozos se ha naturalizado, lamentablemente, porque no es el primer proyecto que el bloque radical presenta, ya que en 2024 había presentado el primero y lo reiteró en 2025. Ahora dicen que “el estado municipal sigue sin dar soluciones de fondos de fondos. No alcanza con intervenciones aisladas ni parches que duran semanas. Presentamos este proyecto porque creemos en un estado que funcione, que planifique y que rinda cuentas. Porque los recursos están, pero tienen que estar donde más se necesitan”.

El reclamo se debe al estado «deplorable», de abandono y deterioro de las calles, tras reiterados pedidos de bacheo y mantenimiento, que nunca se concretan, a pesar de promesas oficiales en ese sentido. ¿Qué se requiere?: un plan de reparación que contemple bacheo, perfilado, nivelación y repavimentación de las arterias de la localidad. El proyecto insta al poder ejecutivo local a elaborar un cronograma de obras urgente y asegurar la conservación de las calles. Esta iniciativa busca dar respuesta a la problemática de infraestructura que afecta la circulación en dicha localidad del partido de 9 de Julio y en el que muchos vecinos pueden contar un capítulo distinto de los padeceres diarios y el malhumor corriente por esta situación.

Moscato aclara: “Presentamos un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia vial en Quiroga por 180 días, debido al grave deterioro de calles (tanto de tierra como pavimentadas), pozos, agua estancada, falta de mantenimiento, maquinaria rota y ausencia de respuestas municipales. Los vecinos se sienten abandonados y sin eco a sus reclamos; la situación empeoró en los últimos dos años pese a promesas previas. Además de las calles, hay quejas por la falta de limpieza en espacios verdes y la plaza principal”

También como dato ilustrativo, a lo que dice Moscato y apunta el proyecto, el estado de la avenida principal afecta incluso la actividad de un comercio en particular, porque los vecinos prefieren no pasar por esas cuadras afectadas y van a otro local comercial, con el perjuicio evidente para el titular de aquel negocio.

Para el concejal “la situación es similar en La Niña o Carlos María Naón, en cualquier localidad. Otra cosa: Lo ve que se ve en la ciudad, o en ‘Ciudad Nueva’ donde realmente el estado de las calles de tierra es terrorífico como están. El estado de la basura, el tema de los microbasurales, nosotros hemos presentado muchas veces en esos momentos proyectos de microbasurales. No, no, es es es algo que realmente yo hace mucho que estoy, digamos, en la en la política y he visto varias gestiones, pero creo que esta gestión deja, lamentablemente, deja mucho, mucho (repite) que desear, porque vemos que ya el gobierno de Gentile lleva más más de dos años, y no creo que mejore». Y agrega con enfasis: “Faltan funcionarios que tengan puesta la camiseta de la gestión”. Además sabe de lo que habla porque visita Quiroga, por razones particulares, cada 15 días y dialoga con los vecinos que son los que le transmiten sus quejas que el corrobora con sus propios ojos: “Presentamos un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia vial y dar al municipio herramientas para actuar, pero la gestión municipal sigue siendo deficiente y no soy optimista de que la situación mejore. Seguiremos reclamando y visibilizando estos problemas porque es nuestra responsabilidad como concejales, aunque la respuesta oficial siempre es que no hay plata y lo que realmente falta es gestión y compromiso”. Y agrega: “Me preguntas si yo soy optimista, quiero creer que algo mínimo, algo tienen que hacer porque Quiroga no puede seguir en el estado en que se encuentra”.

Los dichos del concejal radical están avalados por los testimonios de vecinos de Quiroga que no ocultan su fastidio: “es una vergüenza como está el pueblo; parece haber un desinterés total por parte del municipio”, dice uno y alguien fue más allá al casi querer rectificar el pedido del bloque radical: “Quiroga no solo está en emergencia vial sino en emergencia total” y allí está el detalle de las múltiples falencias: “calles de tierra, calles de asfalto, veredas de la plaza super rotas y llenas de agua (promesa de campaña: “renovación total” de la gestión Gentile) espacios públicos con ‘poco mantenimiento’, galpón del ferrocarril quemado da aún más indicios de abandono” y la pregunta que sale sola “¿Qué se desprende de la investigación judicial?; destacamento policial lamentable (promesa incumplida, una más de la gestión Barroso); en el acceso desde la ruta 50 se quemaron, por daño, muchos pinos de años y deben reponerse. Basta de abandono, basta de inoperancia, basta de desidia” cerraba el comentario, uno de muchos, que ahora se canaliza en el Proyecto de Ordenanza que explicó Moscato.

Por último, el concejal radical se refirió a la interna partidaria para elegir autoridades de distrito y provinciales: “En el radicalismo local se está avanzando en una lista de unidad para evitar internas, lo que fortalecería al partido” y consultado por una posible nueva alianza con el Pro dijo “personalmente, no me identifico con el PRO y no apoyaría una alianza con ellos”.