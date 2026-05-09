A mirar el pajarito

El avistamiemto de pájaros tiene sus adeptos en 9 de Julio. «C.O.A. Junquero» es el nombre del Club de Observadores de Aves local. Dos de sus integrantes, Juan Flores y Walter Torres estuieron de visita en «Un Plan Perfecto» (Supernova97.9) en la previa de una de las dos fechas más especiales para esta actividad a nivel mundial. El motivo? Hoy sábado se celebra el Global Big Day. En octubre, el gran evento dura el fin de semana completo y es el Global Bird Weekend. En qué consisten ambos eventos? Básicamente, es el momento en donde los observadores de aves de todo el mundo salen en «bandada» y al unísono a mirar pajaritos, el que sea, el que encuentren, el que se deje ver.

La participación es amplia y variada. Para hacerlo se necesita crear una cuenta gratuita en eBird, la plataforma donde se suben los registros de las aves observadas. Se puede participar desde cualquier lugar, ya sea un balcón, un parque local o una reserva natural. Cada observación de ave cuenta. Al registrar las observaciones, se aportan datos valiosos sobre la distribución de las aves a nivel global, lo que ayuda a la investigación y conservación. Para contactar a los observadores de aves del 9 se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o seguir su cuenta de Instagram @coa9dejulioba.



El grupo local, alrededor de unos 30 entusiastas de la observación de aves, tiene sus salidas mensuales aunque, también, cada uno puede hacer lo suyo las veces que quiera. Tanto Flores como Torres explicaron los pormenores de esta activdad, las variedades y el potencial que tiene el Partido de 9 de Julio para la disfrutar y conocer más sobre la fauna voladora.

Los COAs pertenecen a la red de Aves Argentinas y organizan actividades de avistaje de aves miembro de una agrupación que se une a otras a nivel nacional e internacional que conforman una red dedicada a esa actividad con un fin recreativo y, a la vez, de toma de datos para conocer especias, migraciones y variaciones de las aves a nivel global aportando datos para la investigación y registro científico.

El grupo en acción: avistaje en la zona del Monte de Gobierno, en la mañana del sábado