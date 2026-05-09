Cuidados en la poda de frutales



Por la Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Una vez que los frutales de carozo y pepita entran en reposo invernal nos hará pensar en su poda para tener mucha fruta y que sea, además, de calidad durante el próximo verano. Antes de comenzar con eso, podemos dar unos consejos para que en los hogares donde no hay, piensen en volver a la cultura de nuestros ancestros, quienes en los fondos de las casas era usual tener un Damasco, un Ciruelo o un Durazno. Hoy, sí se elige, se opta por el Limonero de cuatro estaciones, con suerte.

¿Qué aportan las frutas de estación? Agua, minerales y vitaminas, además de fibra. Según la OMS, una ingesta diaria saludable sería de 400 g de frutas y verduras, es decir, unas 2 raciones de verduras y 3 de frutas como alimentación saludable. Pero siempre va el consejo de buscar un profesional en nutrición para el buen asesoramiento.



En nuestra ciudad falta personal calificado para hacer la poda de formación y de fructificación una vez que entra en esta etapa. El Ciruelo es distinto del Duraznero, ya que la intervención no necesita que sea anual si es bien manejado.

En la elección del ejemplar, siempre es recomendable buscar uno que este certificado, el injerto no debe enterrarse y apuntar al Norte, lo que nos asegura no tener humedad y la posible entrada de patógenos. Cualquier crecimiento por debajo de la inserción se debe cortar.

Las intervenciones principales para la poda del duraznero son:

– Cuando lo compramos y dentro de los primeros años. El objetivo aquí es lograr una estructura sólida, para lograr soportar la producción por el resto de su vida.

– Eliminar la madera que produjo fruta el año anterior, evitando que la carga se aleje de las ramas estructurales. Así estimulamos la formación de nuevas ramas que fructifiquen la siguiente temporada, ubicadas cerca de las ramas principales es de suma importancia y buscar formar una espina de pescado de esqueleto.

– Ralear las ramas en exceso, muy vigorosas o mal ubicadas, que sombrean el interior de la copa y la parte inferior de la planta, para favorecer la entrada de luz.

– Elegir las ramas mixtas, por su capacidad de dar fruta de buena calidad en la que hay «2 yemas fructíferas y una central de madera »

Los órganos reproductivos de estos frutales, ellos son:

– Las brindillas, que no superan los 30 centímetros de largo. Tienen pocas hojas, sus frutos tienen menor calidad.

– Los ramilletes de mayo, «dardos», que son formaciones fructíferas cortas, de 1a 4 centímetros, que siempre se descartan en la poda porque sus frutos no serán de calidad.

– Los chupones, que crecen verticalmente (vigorosos) y pueden llegar a 1 metro de longitud. Crecen cruzados, sombrean a las ramas importantes. Estos pueden aparecer por malas podas.