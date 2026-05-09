Operativos policiales con detenciones por grooming, narcotráfico y abuso sexual

Una serie de operativos conjuntos entre la Policía Comunal y diversas divisiones de investigación resultaron en múltiples detenciones y el secuestro de material ilícito durante las últimas jornadas en el Departamento Judicial de Mercedes. Las acciones policiales, que incluyeron allanamientos por delitos informáticos y tráfico de drogas, se extendieron desde el miércoles hasta la madrugada de hoy.

En las primeras horas del miércoles, efectivos de la Policía Comunal y la Sub DDI Bragado llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda situada en la calle Guido Spano al 600. Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron a un hombre mayor de edad y procedieron al secuestro de diversos elementos informáticos que serán utilizados como prueba en una causa caratulada como «Grooming». El caso cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y el Juzgado de Garantías nro. 3 de Mercedes.

En un operativo paralelo contra el tráfico de drogas, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy realizó este jueves tres allanamientos vinculados a una investigación iniciada este año. Los registros, efectuados en domicilios de la Avenida Garmendia y la calle Dr. West, resultaron en la aprehensión de un hombre y una mujer. En los inmuebles, la policía incautó envoltorios plásticos con cocaína y marihuana listos para su comercialización, además de otros elementos de interés para la causa que tramita ante la UFI nro. 7.

Por otra parte, la madrugada de hoy se saldó con la detención de un hombre de 42 años tras un hecho de robo. El sospechoso fue interceptado en la calle Carlos Gardel mientras transportaba un bolso con vestimenta y anteojos de sol que habían sido sustraídos de un vehículo estacionado en la calle La Rioja, tras romper una de sus ventanillas. El detenido permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI nro. 4 de Mercedes.

Finalmente, las autoridades informaron la detención de otro sujeto en el marco de una investigación por abuso sexual agravado. El operativo se realizó en una vivienda de la calle Gabriela Mistral al 1500, donde la Policía Comunal y la Sub DDI Bragado hicieron efectiva la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías nro. 1. Al igual que en los casos anteriores, el detenido ha quedado a disposición de los magistrados intervinientes.