El Judo del «Jita Kyoei» pisó fuerte en Rosario

Santiago Falco estuvo en «Un Plan Perfecto» (y en tour semanal por otros programas de Supernova 97.9) para contar la buena actuación de la delegación de la Asociación Nuevejuliense de Judo en el torneo organizado por la Federación Santafesina de Judo, en el Club Náutico de Rosariom y consiguieron muy buenos resultados. Falco contó cómo vivieron el torneo al cual, además de los competidores, viajaron algunos judokas como acompañantes y detalló el cronograma de torneos que tienen armado para el futuro.



La comitiva local estuvo integrada por cuatro competidores y tres atletas acompañantes, quienes demostraron un alto nivel de preparación y compromiso deportivo. El proceso formativo de la institución puso especial énfasis en la participación de los jóvenes acompañantes. Según explicaron desde la delegación, esta etapa previa a la competición oficial es fundamental para que los atletas se familiaricen con el entorno de un torneo, comprendan los protocolos de pesaje y aprendan a gestionar las emociones propias de la disciplina, como la ansiedad y la frustración, antes de enfrentar sus primeros combates en el tatami.

En el plano estrictamente competitivo, los representantes de 9 de Julio cosecharon importantes logros tras una serie de enfrentamientos marcados por la solvencia técnica. María Luz Quiroz, en la categoría Sub 13, y Enzo Miño, en Cadetes de hasta 73 kilos, se alzaron con sendas medallas de plata tras alcanzar las instancias finales. Por su parte, Victoria Reynoso en la división Promocional y Manuel Benavides en la categoría Cadetes de hasta 66 kilos completaron la destacada cosecha con medallas de bronce.

El desempeño de los deportistas, caracterizado por su explosividad y precisión, ratifica el rumbo del trabajo organizado que prioriza el desarrollo integral y la salud de los jóvenes. Asimismo, la asociación resaltó el papel crucial de las familias en el fomento de la constancia y la disciplina, valores que consideran esenciales para forjar el carácter a través del judo. La institución continúa con sus actividades regulares y mantiene abierta la invitación para que nuevos interesados se sumen a las clases los días martes y jueves.