Avanti, Navone!

En su debut en el Masters 1000 de Roma, Mariano Navone se impuso con autoridad al canadiense Denis Shapovalov, ex número 10 del mundo, por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora y cuarenta minutos de juego. Desde el inicio del encuentro en la SuperTennis Arena, Navone demostró por qué atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Sólido desde el fondo de la cancha y una lectura precisa de los momentos del partido, el nuevejuliense controló una de las armas del canadiense que es la potencia de los golpes. El primer set fue una batalla pareja, hasta que Navone pudo capitalizar sus oportunidades de quiebre en los momentos de mayor tensión.

En el segundo set, el dominio del argentino se acentuó. Shapovalov, que mostró signos de frustración ante la solidéz de su rival, no encontró respuestas tácticas para contrarrestar el despliegue físico de Navone quien, finalmente, cerró el encuentro con un contundente 6-2. Con este triunfo, el argentino, actual 44 del ranking ATP, confirma su excelente presente. Ahora, en segunda ronda lo espera un deafío mayor, además de otro canadiense, en este caso, Félix Auger-Aliassime, actual número 5 del mundo y uno de los principales candidatos al título. El encuentro será el próximo sábado.